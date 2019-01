‘GH DÚO’: Antonio Tejado, superado por la situación y los celos de Candela, se piensa abandonar el reality

La pareja ha protagonizado una acalorada discusión en directo que acabó con las lágrimas de Tejado

La relación entre Antonio Tejado y Candela Acevedo está más muerta que nunca en la casa de ‘GH DÚO’. La semana de nominación del andaluz ha ido pasando factura a la pareja y acabaron por romper su relación hace unos días, aunque esto solo hizo aumentar la tensión entre ellos. La mayor parte de la discusión entre ambos ha venido por los celos de Candela respecto a las miradas y la relación entre Antonio y Sofía Suescun.

“Si estoy celosa, ¿por qué me haces tanto daño?” comentaba Candela mientras Antonio no paraba de llorar por sentirse superado por la situación. Antonio sugirió a Candela que no siguieran discutiendo e hicieran ver que entre ellos no ocurre nada, algo que enfadó a Jorge Javier Vázquez que se sintió un “espectador engañado por coartar la libertad de Candela”. Según Antonio, “yo le he dicho que tratemos los temas de otra forma, para ser educados y no llegar a estos momentos” algo que no interpretó así Jorge Javier.

El propio Antonio Tejado amagó con abandonar el programa tras la intensa discusión que implicó a varios compañeros de la casa. “A mí estos momentos cada dos días no me compensan” aseguró Antonio, que le ha dolido no tener cerca a Candela esta semana de nominación en ‘GH DÚO’. La paz llegó a la casa unos minutos después, pero está claro que la relación entre la pareja está rota y no sabemos cuándo volverá a explotar.

Al final Tejado no abandonó, pero los espectadores ya comentaron mucho su abandono de ‘Supervivientes’ y ya muchos son los que comentan que el concursante está buscando una excusa para dejar la casa de ‘GH DÚO’.