López Alegre, ex diputado del PP: “Los medios de comunicación separatistas son un circo del odio”

CiudadanOK viaja a Barcelona para entrevistar a Joan López Alegre, a conocido como el ‘Catalá Tranquil”, un escritor y ex diputado del PP que se ha hecho conocido por defender con calma sus posturas no independentistas ante separatistas radicales que no han dudado en atacarle y amenazarle.

En febrero de 2016, por ejemplo, le afeó en un debate en la nacionalista TV3 al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, que se mostrara orgulloso de ir a abrazar al terrorista Arnaldo Otegi y recordarle todos los asesinatos de ETA en Cataluña, en los que también murieron varios niños.

Explica su aparición en los medios como una necesidad de dar protagonismo a la Cataluña silenciosa aunque señala el verdadero motivo de los secesionistas para permitir su aparición en ellos: “Cuando ya tienes una serie de medios de comunicación que son absolutamente militantes, que están solo destinados a mantenerles a ellos en pie y a lanzarles consignas, que tú participes de esos medios lo único que les da es pie a que ellos justifiquen una falsa pluralidad y por eso hay un momento en el que pierde todo el sentido participar de ese tipo de medios”.

Además, añade que “los medios de comunicación separatistas representan un circo del odio que con dinero público se dedican a decirle a la gente quiénes son buenos catalanes y quiénes somos apestados. Participar en eso te convierte en colaboracionista de una causa totalitaria”.

López Alegre también denuncia que desde estos medios “hay señalamiento”: “Inés es mala porque es de Jerez de la Frontera, Albiol es malo sencillamente porque es del PP y los demás somos malos porque no comulgamos con su idea”.

También denuncia la situación de secuestro del Parlament por parte de los secesionistas: “No son capaces de convocar un pleno y no porque no les deje Madrid, sino porque entre ellos están peleados y no saben cuál es el próximo paso que tienen que dar”.