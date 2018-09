Nadal elige la compañía española AIRE Ancient Baths New York para relajarse durante el US Open

Tal y como ha compartido con sus seguidores a través de sus redes sociales, Rafa Nadal ha disfrutado de una sesión de plena relajación en AIRE Ancient Baths New York que le ha ayudado a recuperarse del tremendo esfuerzo que supuso el partido de ayer en el que se enfrentaba al austriaco Dominic Thiem.

En un partido que pasará a los anales de la historia del deporte como una de las más grandes victorias del campeón español casi cinco horas de disputa bajo unas durísimas condiciones de calor y humedad, Rafa Nadal volvió a demostrar su portentosa condición física y mental logrando remontar el resultado inicial de 6-0.

Una vez finalizado el partido, Rafa Nadal disfrutó de una merecidísima sesión de relajación absoluta en AIRE Ancient Baths New York, el establecimiento del que dispone la firma internacional de capital cien por cien español en el barrio de TriBeCa, en el corazón de Manhattan.

Un recorrido termal por distintas salas de agua a distintas temperaturas en un edificio histórico seguido de un relajante masaje corporal ayudaron al deportista a aliviar la tensión de sus músculos y su mente. Precisamente, el contraste entre el agua fría y el agua caliente de los baños AIRE Ancient Baths resulta ideal para la recuperación física de los deportistas de élite. Muchos de ellos son clientes habituales de los centros AIRE Ancient Baths e incluyen sus Experiencias AIRE como complemento a sus programas de entrenamiento, sobre todo cuando se enfrentan a pruebas de máxima exigencia dado que están diseñadas para alcanzar un estado de relajación mental que, sin duda, en este caso le sirvió a Nadal para enfocarse en su próximo reto en el que se medirá con el argentino Del Potro ya en la fase de semifinales del Grand Slam de Nueva York Open mañana viernes.

Sobre AIRE Ancient Baths

Los centros AIRE son templos dedicados al relax físico y mental en los que el tiempo no existe y que se ubican siempre en edificios con historia en centros urbanos. Inspirado en la tradición de los baños de nuestros antepasados griegos, romanos y otomanos, el concepto AIRE surge de la necesidad que todos tenemos actualmente de encontrar un momento para nosotros mismos en el que podamos desconectar completamente.

Un antiguo almacén del S.XIX junto al mercado de El Borne en Barcelona; una maravillosa casa-palacio mudéjar en el corazón de Sevilla; un edificio que se ubica sobre las ruinas del antiguo zoco de Almería y una masía que data del 1467 en Vallromanes (a 30 km. de Barcelona) son las cuatro localizaciones AIRE en España. No obstante, la compañía está presente también en EE.UU con un centro en New York (TriBeca) que era una antigua fábrica textil y con otro en Chicago, también de carácter industrial. Durante el otoño de 2018 la compañía tiene previsto inaugurar su segundo centro en New York (Upper East Side) siendo 2019 el año en el que continuará su ambicioso plan de expansión internacional con las aperturas de los respectivos centros de Londres y Copenhague.

