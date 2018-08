El impresionante triple adelantamiento de Alonso en las 6 horas de Silverstone

Fernando Alonso es la gran atracción de las 6 horas de Silverstone y eso no hay quién lo discuta. Primero por su condición de doble campeón del mundo de Fórmula 1 y segundo porque está dejando imágenes alucinantes durante la carrera que se está celebrando este domingo. Una de ellas ha sido un espectacular adelantamiento que ha dejado a todo el mundo con la boca abierto.

Cuando el piloto asturiano perseguía al Toyota 7 de Mike Conway en busca de la primera posición, dejó una adelantamiento marca de la casa y que nadie esperaba. Y es que el bicampeón mundial superó hasta a tres coches de forma consecutiva y además lo hizo por fuera, en una acción que no dejó a nadie indiferente.

How to overtake 3 LMGTE cars in one move? Well let's ask @alo_oficial…👀👇#WEC #6Hsilverstone @Toyota_Hybrid pic.twitter.com/rTQMn4QYEc

— WEC (@FIAWEC) August 19, 2018