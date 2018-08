Sergio Ramos anima al madridismo: “Volveremos a ganar con este escudo”

La derrota del Real Madrid en la Supercopa de Europa, a manos del Atlético de Madrid, ha desanimado al madridismo después de una pretemporada en la que las expectativas habían quedado muy altas. El capitán Sergio Ramos ha salido al paso para tratar de levantar a los seguidores blancos, con un mensaje publicado en sus cuentas en las redes sociales en el que ha querido comunicar el compromiso del equipo y sus ganas de triunfar a pesar de haber perdido el primer partido.

“Cada derrota nos enseña algo que debemos aprender. Volveremos a ganar con este escudo, que nadie lo dude. #HalaMadrid ayer, hoy, mañana y siempre”, escribió Ramos, en un mensaje que se difundió rápidamente en las redes, con especial incidencia entre los madridistas. Sergio volvió a ejercer de capitán fuera del campo y dejó claro que el grupo está preparado para seguir ganando tras tres años de éxitos en Europa.

We learn something from every defeat. We will make this badge win again.#HalaMadrid yesterday, today, tomorrow and forever. pic.twitter.com/JlOzICxohX

— Sergio Ramos (@SergioRamos) August 16, 2018