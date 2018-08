Moncloa oculta los ingresos de la mujer de Sánchez en el IE porque es “transgresión en su vida privada”

La Moncloa no ofrece, ni ofrecerá información sobre lo que ganará la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su nuevo puesto como directora del ‘Africa Center’, el centro de nueva creación del Instituto de Empresa (IE) que se pondrá en marcha a partir de septiembre.

En fuentes gubernamentales se considera que este contrato se enmarca en la privacidad de Begoña Gómez, y, por tanto, ofrecer datos implica una “transgresión de su derecho a la vida privada”.

En reiteradas peticiones de información sobre este asunto cursadas por OKDIARIO, la respuesta ha sido la misma: “Moncloa no ofrece información sobre la incorporación de Begoña Gómez a IE”.

Pese a que la polémica ha ido creciendo en los últimos días, a raíz de las distintas informaciones publicadas por este periódico, el presidente del Gobierno no tiene previsto pronunciarse sobre este asunto.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, -la única voz del Ejecutivo que se ha pronunciado- consideró que “no hay polémica alguna. Lleva muchísimos años trabajando en ese sector, que conoce bien, y sigue en el ámbito privado”.

Desde el PSOE, la única respuesta fue, el pasado jueves, la del secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, que consideró a Gómez “merecedora” de trabajar en el IE por su currículum y sus “20 años de experiencia en consultoría y en docencia”. Según el dirigente socialista, “pocas personas de la experiencia y la valía” de Gómez para ostentar esta responsabilidad.

“Comparen currículums y vean si es merecedora o no de ese puesto de trabajo”, insistió Cerdán.

Lo cierto es que, desde entonces, se han ido conociendo informaciones que ponen en cuestión la elección de Gómez para su cargo en el Instituto de Empresa. Un puesto de alta cualificación y exigencia, acorde además al prestigio de esta institución académica siempre reconocida en los más destacados rankings internacionales.

Estudios no oficiales

Como publicó OKDIARIO, Gómez no es licenciada en Márketing, como asegura, sino que cursó sus estudios en una academia no oficial y, por tanto, no son homologados.

En las numerosas referencias sobre la mujer de Pedro Sánchez (e incluso ella misma en un CV en la red Xing.com) se asegura erróneamente que ese título no oficial, que le ha servido ahora para dirigir el nuevo ‘Africa Center’ del Instituto Empresa, fue expedido por el ESIC.

Sin embargo, Gómez estudió en la M&B Escuela Superior, una escuela sin rango oficial, que no requería Selectividad para su acceso. Más tarde, hizo un máster en ‘Business Administration (MBA)’ en el ESIC.

Existen también dudas sobre cuándo cursó esos estudios ya que, según el CV antes mencionado, la mujer del presidente del Gobierno tendría 14 años cuando entró en la citada academia.