Así capta la empresa de Begoña Gómez a sus empleados precarios: “Si traes un amigo te damos 50€”

Inmark, la empresa en la que Begoña Gómez ejerció durante 16 años como directora de consultoría de externalización comercial-ahora en excedencia-tiene un curioso ‘gancho’ para contratar a sus empleados: “Si traes a un amigo, recibirás un bono de 50 euros”, se puede leer en uno de los anuncios para reclutar captadores de socios para ONGs. El sueldo es de 600 euros brutos al mes por una jornada de 20 horas semanales.

Se trata de un plus improvisado que evidencia las reticencias de los posibles candidatos, ante las precarias condiciones laborales: “Contrato a media jornada de 20 horas semanales con salario fijo más incentivos”, que en su día ya fueron reveladas por OKDIARIO.

Pese a la denuncia de este periódico, la empresa no ha mejorado el sueldo que paga a sus trabajadores, incluso, a los que contrata a tiempo completo.

En esta oferta se buscan ‘promotores’ para ONGs, es decir, captadores de socios en la calle. No se precisan requisitos académicos, solo ser mayor de edad y ciertas habilidades, como orientación a temas sociales y humanitarios, mucha energía y ganas de trabajar y “tolerancia al ‘no'”.Es llamativo también que se valora experiencia en “artes escénicas” o “psicología”, a fin de lograr convencer a los potenciales ‘clientes’. El sueldo oscila entre los 600 y, como máximo, los 900 euros brutos mensuales. La empresa ofrece la formación inicial y trata de convencer a sus posibles aspirantes ofreciéndoles “posibilidad de desarrollo laboral y profesional”.

Trabajadores chinos: 700 euros/seis horas

Pero incluso en el caso de lograr un ascenso, las condiciones no son mucho mejores. Un jefe de equipo apenas llega a los 1.200 euros brutos al mes.

En otra oferta, la empresa busca nativos chinos para trabajar en Barcelona en la “señalización de todo tipo de locales comerciales”. En este caso, la jornada es de seis horas y el sueldo de apenas 700 euros.

Las duras condiciones, y la poca recompensa, hace que la empresa se vea en apuros para reclutar candidatos. Cada oferta suele incluir varios puestos de trabajo-alguna de las últimas, hasta quince-pero el número de aspirantes es reducido, muy por debajo de otras ofertas del mismo portal de empleo.

Trabajadores ‘META’

Gómez-que a partir de septiembre será directora del nuevo centro del Instituto de Empresa (IE) para estudios africanos-desarrollaba una labor de ‘outsourcing comercial’, es decir, la subcontratación y formación de equipos de ventas en distintos sectores. “Expertos en gestión, venta y fidelización con 30 años vendiendo con éxito. Somos una empresa de outsourcing con herramientas propias de movilidad”, destaca, en la página web, el departamento liderado por la esposa del presidente del Gobierno. Sus servicios ofrecen entrenamiento comercial o gestión en punto de venta, bajo el lema “Aprender a vender, vendiendo”.

Todo un proceso regulado para conseguir los objetivos de captar clientes. En sus entrenamientos, la empresa busca lo que llama trabajadores META: motivados, entrenados, tutelados y activos.

En el staff de la empresa, Gómez sigue figurando como directora de ese departamento.

“Mostrar África al mundo”

Sin duda, sus nuevas funciones distan del perfil que, según lo anunciado por el IE, tendrá su nuevo centro.

“Es un paso más en nuestro compromiso con África, nos permitirá vertebrar todas las acciones en el continente y dotarlas de un marco estratégico. Queremos potenciar la innovación y el talento directivo como claves de futuro del continente y promover el conocimiento de la historia y la cultura africana”, indicó Felicia Appenteng, presidenta del ‘Africa Center’. Appenteng destacó que “África es el continente con el mayor porcentaje de personas menores de 18 años del mundo, con la mayor concentración de recursos naturales y un creciente movimiento de reformas políticas” y señaló que “en este contexto, el IE Africa Center trabajará para convertirse en una pieza del cambio que revelará África al mundo”.

De Gómez, el IE destaca que sus “más de 20 años de experiencia en consultoría y docencia”. “Es una profesional especializada en diseño e implementación de proyectos estratégicos con enfoque en fundraising y sostenibilidad para el tercer sector”, afirmó el Instituto, en un comunicado.

En los últimos días se han revelado también las dudas sobre su trayectoria académica. Como informó OKDIARIO, la esposa del presidente del Gobierno no es licenciada, como presume en su currículum. Gómez obtuvo su título en Márketing en una academia no oficial y éste no está homologado.