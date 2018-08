Los constitucionalistas responden con actos de apoyo al Rey al veto de Torra el 17-A

La plataforma Unión Monárquica ha convocado, bajo el lema ‘Cataluña con su Rey’, una manifestación de apoyo a la presencia del Rey en Barcelona, con motivo del aniversario de los atentados, el próximo 17 de agosto.

Está previsto que ese día el independentismo aproveche para organizar distintos actos de protesta y reivindicación de sus tesis secesionistas y contra el monarca. El propio presidente catalán, Quim Torra, trató de evitar que Felipe VI estuviese presente en los actos, cuya organización recae en el Ayuntamiento de Barcelona, y su alcaldesa, Ada Colau, no cursó invitación.

Unión Monárquica ha convocado así una concentración a las 10 de la mañana, media hora antes de la prevista para que den comienzo los actos oficiales.

Como informó OKDIARIO, los Mossos no prevén ningún dispositivo especial para proteger al Rey de las acciones de protesta que planean los independentistas. La consellería de Interior de la Generalitat, dirigida por Miquel Buch, no ha trasladado ninguna orden concreta, y los agentes consultados no esperan que se haga. “Los dejarán hacer, simplemente, cuando llegue el día, no se actuará o se actuará con desidia, y se alegará que no era oportuno hacer más”, afirman desde sectores críticos del cuerpo autonómico.

El año pasado, la gran manifestación de Barcelona ya fue utilizada para los mismos fines. Entonces, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) pidió a miles de personas que se colocaran estratégicamente detrás de la cabecera para inundar la marcha con esteladas, y los manifestantes recibieron a Carles Puigdemont con gritos de “independencia” y al Rey y al presidente del Gobierno, entre abucheos. El entonces president enmarcó las críticas en un ejercicio de “libertad de expresión”.

Por ahora, los CDR han anunciado una acción en el barrio de Gràcia, el día 16 de agosto, la víspera, aprovechando que se celebran también las fiestas de la ciudad. La convocatoria lleva el lema ‘Karda fora el Borbó’ (Echa al Borbón) y se difunde ya por las redes sociales.