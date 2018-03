Puigdemont: “El Estado español antidemocrático es una vergüenza para Europa”

El ex presidente catalán Carles Puigdemont ha publicado un ‘tuit’ en el que reacciona a la decisión del juez del Tribunal Supremo de enviar a prisión sin fianza a los ex consellers Turull, Romeva, Rull y Bassa, además de la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

“El día en que la ONU exige a España que respete los derechos de Jordi Sánchez, el juez envía a prisión a cinco de nuestros compañeros por sus ideas y su compromiso. El Estado español antidemocrático es una vergüenza para Europa”.

El dia que l'ONU (@UN) exigeix a Espanya que respecti els drets de Jordi Sánchez (@jordialapreso) el jutge envia a la presó 5 dels nostres companys per les seves idees i el seu compromís. L'Estat espanyol antidemocràtic és una vergonya per a Europa.#LlibertatPresosPolítics 🎗 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) March 23, 2018

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) instó este viernes al Estado español a comprometerse a garantizar los derechos políticos del ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez, que se encuentra en prisión provisional acusado de rebelión.

El comité de la ONU instó a España “a que tome todas las medidas necesarias para garantizar que el señor Jordi Sànchez i Picanyol puede ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Convenio”.

No obstante, se advierte también de que se trata de una declaración genérica y sin entrar al fondo del asunto en cuestión.

“Este requerimiento no implica que se haya llegado a una decisión sobre el fondo del asunto que se está considerando”, se advierte en el texto.