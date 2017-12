De ruta por los glaciares españoles de los Pirineos

Los glaciares pueden definirse como esas enormes masas de hielo que se forman en la parte alta de una montaña y que descienden lentamente por la ladera en forma de lengua. Los únicos glaciares que existen en nuestro país se sitúan en los Pirineos. Unas formaciones activas que se han visto gravemente perjudicadas por los efectos del cambio climático y a las que parece quedarles poco tiempo de vida. La disminución de la superficie de los mismos les hace casi invisibles a la vista durante algunas épocas del año. Por eso hemos querido hacer una lista con los 5 glaciares españoles más famosos de los Pirineos ¡No te lo pierdas!

Glaciar de la cascada

Este diminuto glaciar se enmarca como uno de los grandes perjudicados por los efectos de la contaminación. Una formación montañosa que se encuentra en el circo de Gavarnie, a escasa distancia de la famosa Cascada de Gavarnie. Cabe destacar que este es uno de los glaciares españoles más pequeños que existen, y es que esta formación está en serio peligro de desaparecer.

Glaciar de Neous

Definido como el único superviviente actual dentro del macizo de Balaitús, el glaciar de Neous se enmarca como otra de esas formaciones que vive sus horas más bajas. El hielo se derrite rápidamente en una extensión que llegó hasta las 8 hectáreas de longitud que en 2011 se vio reducida hasta las 3,5 hectáreas. No obstante, aún posee algunas grietas de tracción.

Glaciar de los Gabietos

Situado a más de 3.000 metros de altura entre los picos de Gabieto y Taillón, este pequeño glaciar de 6 hectáreas posee la típica forma de los glaciares de circo. Su considerable altura ha permitido mantener a esta formación casi intacta desde el siglo XIX. Aunque cabe destacar que a partir de los últimos años del siglo XX se ha notado un enorme retroceso.

Glaciar de los Posets

Con una superficie total de 2 hectáreas, el glaciar de los Posets se define como uno de los más pequeños del territorio español. Su movilidad es nula por lo que ha descendido a la categoría de helero. Sin duda, otra víctima más del cambio climático.

Glaciar de Mont Valier

Si no fuera por sus innumerables grietas no podríamos determinar que este territorio conforma uno de los glaciares españoles más famosos. Hablamos del Glaciar de Mont Valier, un viejo conocido que se define como el glaciar más pequeño de los Pirineos. Una formación situada por debajo de los 3.000 metros que es el único que parece no afectarse por el cambio climático. Es más, desde el año 2012, este glaciar ha conseguido crecer hasta las 2,8 hectáreas de extensión. Todo un hito.