Torrijas en la airfryer: el sencillo truco del chef Daniel del Toro para que queden tiernas, cremosas y riquísimas

El chef Daniel del Toro nos cocina unas sencillas torrijas en el airfryer que quedan cremosas, tiernas y riquísimas. Llega la época del año en la que descubrimos uno de esos postres típicos que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, un dulce al final de unas jornadas de celebración o de encuentro con las familias puede ser esencial. En estos días que tenemos por delante algunos cambios de tendencia, nada mejor para descubrirlo que a través de unas torrijas que nos quedarán de vicio.

Este truco del chef Daniel del Toro lo podemos aplicar a la hora de cocinar este dulce de una manera muy diferente. Con la ayuda de un electrodoméstico que ha llegado a nuestra cocina para quedarse, de tal forma que nos servirá para hacer realidad determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que tenemos tiempo y quizás necesitamos disfrutar de uno de los símbolos de ls Semana Santa. La mejor manera de hacer torrijas en airfryer es ésta.

Puedes hacer unas deliciosas torrijas en airfryer

Es fácil cocinar unas torrijas en airfryer, sólo necesitamos empezar a conocer una de esas recetas que pueden convertirse en la mejor opción posible para estos días. Vamos a poder descubrir la esencia de un cambio de tendencia en cualquier cocina.

A partir de ahora lo que necesitamos es una mezcla de ingredientes que quizás hasta la fecha conocemos bien, pero mezclados de tal forma que conseguiremos obtener el resultado adecuado, puede ser esencial. Es hora de saber cómo cocinar unas deliciosas torrijas en un abrir y cerrar de ojos.

Unas buenas torrijas sin necesidad de pasar por la freidora de aceite de toda la vida es quizás algo que nos parece arriesgado. Pero las nuevas tecnologías nos ayudan a crear un postre delicioso y fácil de preparar en un abrir y cerrar de ojos. Con algunos detalles que pueden ser esenciales.

Podremos conseguir ese básico de la cocina que puede darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que puede convertirse en la manera de descubrir ese básico de nuestra cocina sin necesidad de nada más que una buena freidora de aire.

Este es el truco del chef Daniel del Toro para que las torrijas queden cremosas

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Unas torrijas de esas cremosas por dentro y con ese toque un poco crujiente por fuera, puede acabar siendo la antesala de algo más. Con algunas novedades que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Gracias a Dia y sus redes sociales, hemos descubierto una receta que hay que poner en práctica y que, sin duda, nos ayudará a deleitarnos con un tipo de receta de esas que impresionan. Una buena opción que acabará siendo el inicio de una Semana Santa cargada de buenas vibraciones.

Te proponemos además una receta de torrijas de esas que impresionan y que pueden convertirse en una alternativa tradicional. Puedes experimentar en la cocina y crear todo tipo de recetas increíbles. Este tipo de recetas acabarán siendo la mejor opción posible para unas jornadas repletas de aromas y de sabores típicos.

Ingredientes de las torrijas

450 gramos de pan de torrijas

80 gramos de azúcar

2 huevos

Ralladura de 1 limón

1 rama de canela

Canela en polvo

1 litro de leche

Aceite vegetal

Cómo hacer torrijas de leche paso a paso

Cortar la barra de pan en rebanadas de 2 centímetros de grosor. Batir los huevos y colocar en un bol. Reservar. Calentar la leche en una cacerola a fuego medio hasta que comience a hervir ligeramente. Agregar la canela y la ralladura de limón para aromatizar la leche. Tapar la cacerola, retirar del fuego y dejar en reposo durante 15 minutos. Colar la leche, verter en un bol y dejar enfriar completamente. Colocar las rebanadas de pan en el bol con la leche aromatizada durante 10 minutos. Rebozar las rebanadas de pan en los huevos batidos. Calentar el aceite en una sartén y freír las torrijas por ambos lados. Colocar en una bandeja cubierta con papel absorbente. Espolvorear las torrijas con canela y azúcar.

Las variedades de torrijas pueden ser enormes y eso quiere decir que podremos empezar a descubrir una receta que se adapte a nuestras necesidades. Con más o menos sabor con una mezcla de ingredientes que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en nuestro poder.

Atrévete a descubrir el dulce por excelencia de esta Semana Santa de tal forma que podrás sumergirte de lleno en una gama de sabores y de aromas que puede ser clave que tengas en cuenta.