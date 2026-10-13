El premiado bartender japonés Shingo Gokan ofrece una clase magistral en los bares de Lopesan Hotel Group 

SURU Cocktail Bar y el Bar Central se convertirán en el epicentro de la coctelería internacional con la visita de Shingo Gokan. El afamado bartender japonés protagonizará, el jueves 15 de octubre, un doble evento en los establecimientos ubicados en el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel y el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, respectivamente. Esta jornada exclusiva permitirá a los profesionales del sector de Gran Canaria y al público en general disfrutar de las creaciones de una figura clave en la innovación de la mixología mundial.

La agenda de Gokan en el sur de la isla arrancará a las 17.30 horas con una clase magistral para la industria de la hospitalidad en el SURU Cocktail Bar. La asistencia a esta sesión formativa será gratuita, pero al contar con plazas limitadas, los profesionales interesados deberán formalizar su reserva de forma previa a través del correo electrónico [email protected]. Durante la cita, el creador de SG Group desgranará su trayectoria, que le ha llevado a abrir más de una decena de exitosos locales en ciudades como Tokio, Shanghái y Hong Kong.

Posteriormente, a las 20.30 horas, el Bar Central acogerá un guest bartending abierto al público no alojado, en el que Gokan compartirá barra con el cubano Javier Castellón, jefe de coctelería de Devil’s Cut en Madrid. Para potenciar la experiencia global de la jornada, todos aquellos que reserven una plaza para la clase magistral o una mesa para el evento nocturno disfrutarán de un 20 % de descuento para comer o cenar en el restaurante Callao, en el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel.

Durante la velada en el Bar Central, los asistentes tendrán la oportunidad de degustar cócteles emblemáticos de la trayectoria de Gokan, en los que destaca su profundo estudio, creatividad y pasión por los vinos de Jerez. Entre las propuestas más técnicas que se presentarán sobresale el Tomato Tree, una receta clásica de sus inicios en Japón elaborada con ginebra Beefeater, tomate, vino fino, hojas, flores y savia.

La carta efímera también incluirá el perfecto PX Highball, una creación destacada de su local madrileño formulada con ron Havana Club 3 Años, Pedro Ximénez, hojas de higuera, vinagre de Jerez y tónica; así como el perfil más tropical del Jalapiña, que integra tequila Altos Blanco, jalapeño, piña y cilantro. Las elaboraciones de la noche tendrán como base principal el whisky Chivas, perteneciente al grupo Pernod Ricard, junto a otros destilados de la firma. La visita de Gokan, artífice del éxito de locales como Sip & Guzzle en Nueva York o Devil’s Cut en la capital de España, subraya la magnitud del evento para la escena local e internacional.

Nuevas cartas y reconocimientos de prestigio

La presencia de esta figura mundial aterriza en un momento clave para Lopesan Hotel Group, coincidiendo con la presentación de las nuevas cartas del SURU Cocktail Bar y el Bar Central. Ambos espacios han evolucionado su propuesta manteniendo una firme conexión con el territorio mediante el uso de ingredientes de kilómetro cero cultivados en la Finca de Veneguera. Mientras el SURU profundiza en el minimalismo bajo el concepto «Less is More», el Bar Central reinterpreta la mixología clásica mediante la propuesta «Timeless».

La excelencia de estos dos conceptos, que combinan las técnicas más vanguardistas con la riqueza del producto canario para ofrecer un servicio a la altura de los mejores destinos internacionales, ha sido avalada recientemente por la prestigiosa guía Top Cocktail Bars 2026. En ella, el SURU ha consolidado su posición obteniendo una estrella, mientras que el Bar Central ha irrumpido con fuerza como nueva entrada, afianzándose como dos de los espacios más atractivos para disfrutar de la coctelería de autor en Gran Canaria.