Un universo creado en torno a la cerveza que mejor representa a Galicia

Si uno se deja caer por A Coruña es de obligada visita la Torre de Hércules, la Plaza de María Pita, la maravillosa Playa de Riazor, y ahora también las instalaciones de MEGA. Si no saben lo que es sólo puede ser, o bien porque no han pasado por allí, o porque no les gusta la cerveza. Sea cual sea su excusa, déjenme decirles que para disfrutar del sorprendente museo que Estrella Galicia ha creado en torno a la cerveza más internacional -y que mejor representa a su tierra-, no es necesario ser un asiduo de esta popular bebida, tan sólo hay que dejarse llevar.

MEGA es una experiencia completa en torno a la historia de una bebida, de una familia y una ciudad. Años de experiencia, tradición y artesanía se unen en el primer y único recinto museístico de España dedicado a la cerveza, cuya visita les aseguramos que no les dejará indiferente.

Una experiencia sensorial en torno a la cerveza

Entrar en MEGA es entrar en un universo paralelo donde puedes aprender sobre la historia de la cerveza, sus ingredientes, su proceso de elaboración, sus tiempos de fermentación, la importancia del agua y, sobre todo, probarla.

Los ocho sectores del museo de Estrella Galicia pueden visitarse por libre, pero recomendamos encarecidamente la opción de hacerlo con un guía. Esta última posibilidad nos va a permitir conocer todos los secretos que esconde el museo, que son muchos, e incluye además una degustación de cinco variedades de cerveza y una masterclass para aprender a tirar bien una caña.

Como recomendación, aconsejamos poner la guinda a esta experiencia inmersiva con una cata personalizada, o con alguno de los deliciosos maridajes de quesos, embutidos o conservas gallegas que ofrecen en su espectacular Sala de Degustación.

1906, un año ligado a una ciudad y a una cerveza

MEGA es también un viaje al pasado de Coruña. Concretamente a 1906, año de fundación -entre otros- del Real Club Deportivo de La Coruña, de la Real Academia Galega y, por supuesto, de la primigenia Fábrica de cerveza y hielo La Estrella de Galicia. Hitos que podremos conocer al detalle gracias al Tour 1906 que nos ofrecen desde la cervecera como añadido a la visita al museo.

Orquestado magníficamente por uno de los guías más populares de la ciudad, Suso Martínez, este paseo nos trasladará hasta la sociedad coruñesa de principios del S.XX, momento clave para la materialización del sueño de José María Rivera Corral, que hoy -más de 100 años después- sigue más vivo que nunca gracias a una familia que ha sabido mantener su esencia y que ha convertido a Estrella Galicia en toda una insignia de su tierra.

Arraigo por la tierra y cariño por lo artesano

Y es que si de algo puede presumir Estrella Galicia es de haber sabido recuperar la tradición para convertirla en vanguardia. Prueba de ello son sus iniciativas para recuperar las verbenas locales, impulsar el desarrollo sostenible en zonas rurales, o que conserven en este museo los increíbles murales originales sobre la historia de la cerveza que realizó en 1972 el artista Ángel Atienza.

Un reconocimiento a la historia que les ha llevado hasta allí, y que se contrapone a la modernidad que aportan sus sonadas campañas publicitarias (como el anuncio en plenas campanadas de la serie Berlín), sus patrocinios deportivos (entre las grandes novedades del museo este año está el coche de Fórmula 1 de la escudería McLaren), e incluso la llamada Fábrica de cervezas, una línea de cervezas limitada y gamberra, con sabores de la tierra como pulpo a feira, percebes, grelos o pimientos de padrón…

Absolutamente todo esto y mucho más (les dejamos que ustedes mismos descubran el resto) tiene cabida en el museo de Estrella Galicia, que celebra este año su quinto aniversario. Un recinto concebido para el disfrute de los sentidos y como una oda a la artesanía y el buen hacer; y cuya visita, definitivamente, no pueden perderse.