‘Gastronomía para una inmensa minoría’: Cervezas 1906 impulsa proyectos que reivindican el valor de lo auténtico y lo artesanal

Recuperación de las marismas de San José (Cádiz). Apoyo y preservación del trabajo de las mujeres gallegas que mantienen vivos oficios minoritarios relacionados con el campo, el mar y la montaña de Galicia. Producción y conservación de una variedad única de cacahuete autóctono valenciano. Recopilación de recetas tradicionales gallegas. En tiempos de gastrificación, con presencia de la misma comida y de un mismo tipo de restaurantes en todas partes, Gastronomía para una Inmensa Minoría, iniciativa de Cervezas 1906, apoya proyectos gastronómicos que comparten con esta marca de cervezas de Hijos de Rivera su compromiso con la tradición, la cultura y la identidad gastronómicas, poniendo en valor todas esas iniciativas que no eligen el camino establecido sino que priorizan ser fieles a sí mismas, alejadas de modas y tendencias pasajeras.

Tras años compartiendo conocimiento y acompañando a una serie de chefs colaboradores, Cervezas 1906 da un paso más para dar voz, apoyo y visibilidad a iniciativas que reflejan esa manera de entender la gastronomía de esta familia de cervezas de Hijos de Rivera.

Cervezas 1906 ha seleccionado cuatro proyectos que protegen el origen, lo artesanal y el valor de las personas en el universo gastronómico más cercano y que se atreven a explorar nuevos caminos sin perder de vista sus raíces.

Desde el proyecto del chef Ángel León de recuperación de las marismas de San José (Cádiz) al Amas da Terra de la cocinera gallega Lucía Freitas para visibilizar oficios relacionados con la historia y la tradición culinarias de Galicia en riesgo de desaparición, pasando por Ca Climent, de la valenciana Ana Climent, única productora y tostadora de cacahuete en España y la obra del profesor Ricardo Fernández, que lleva siete años construyendo un archivo de recetas tradicionales gallegas junto a sus alumnos, los cuatro proyectos tienen en común una forma propia y diferencial de entender la gastronomía: parten de la tradición para innovar, protegen el origen y lo artesanal y buscan expresar una identidad auténtica.

Recuperación de las marismas de San José (Cádiz): Ángel León

El chef gaditano Ángel León, referente internacional de la cocina marina, impulsa un proyecto de recuperación ecológica de las marismas de San José, en El Puerto de Santa María, un espacio de veinte hectáreas que durante años albergó el vertedero municipal. En colaboración con Ecologistas en Acción, la iniciativa busca restaurar las raíces de las marismas y poner en valor su potencial.

Este proyecto refleja la filosofía de León, que desde Aponiente, su restaurante reconocido con tres Estrellas Michelin y tres Soles Repsol, investiga nuevas formas de aprovechar los recursos marinos. Su trabajo abarca desde la incorporación de especies tradicionalmente descartadas hasta la investigación con fitoplancton y el cultivo de plantas marinas como la Zostera marina. Una gastronomía que encuentra en sus raíces la innovación para seguir evolucionando sin perder aquello que la hace única, valor que encaja con el espíritu de Gastronomía para una inmensa minoría.

Patrimonio gastronómico y cultural gallego: Amas da terra, de Lucía Freitas

La chef gallega Lucía Freitas impulsa Amas da Terra, una red que reúne a pequeñas productoras, mariscadoras y artesanas con el objetivo de preservar y proteger oficios tradicionales minoritarios vinculados el patrimonio gastronómico y cultural de Galicia. La iniciativa surgió tras un viaje a Japón, donde Freitas conoció a las amas de Ise-Shima, mujeres que recolectan marisco buceando a pulmón y que mantienen una red de apoyo entre ellas. Su forma de trabajar y su vínculo con el entorno les recordaron a las mariscadoras de las rías gallegas, con quienes comparten el conocimiento del medio natural y la transmisión de sus saberes entre generaciones.

A través de Amas da Terra, Freitas busca dar visibilidad y apoyar el papel de estas mujeres en la conservación de la identidad culinaria tradicional, reivindicando los procesos artesanales y los conocimientos ligados al territorio, como también hace Cervezas 1906.

Reivindicación de un producto autóctono: Ana Climent

Ana Climent está al frente de Ca Climent, el único productor y tostador de cacahuete de España. Junto a su padre, cultiva las variedades valencianas Cacau y Collaret, cuyas semillas se han preservado de generación en generación, a lo largo de más de 100 años. Toda la producción se realiza de forma totalmente artesanal, siguiendo los métodos de sus bisabuelos y abuelos, que lo realizaban para el autoconsumo. Desde la siembra de sus propias semillas hasta la recolección, el secado y las labores tradicionales de «espolsar» y «aventar», ambos controlan cada etapa del proceso, que culmina con el tostado y el envasado.

La iniciativa, apadrinada por los chefs Begoña Rodrigo y Pepe Vieira, nació del deseo de Ana de recuperar el sabor del cacahuete que recordaba de su infancia y compartirlo con nuevos consumidores. Hoy es la cuarta generación de su familia dedicada a este cultivo.

Recopilación de recetas tradicionales gallegas: Ricardo Fernández

Ricardo Fernández, profesor de cocina tradicional en el CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, lleva siete años recopilando las recetas familiares que sus alumnos heredan de sus familiares y vecinos. El resultado es un archivo de más de 600 recetas de cocina tradicional gallega que, con la colaboración de Cervezas 1906, se ha digitalizado para preservar la memoria culinaria del territorio y facilitar el acceso a este legado de conocimientos e historias familiares. El recetario estará disponible de forma gratuita en este enlace.

El proyecto, apadrinado por los chefs Javier Olleros y Manuel Costiña, parte de una premisa: la innovación culinaria solo puede avanzar sobre el conocimiento de la cocina tradicional. Frente a una formación centrada en las técnicas de vanguardia, Fernández invita a sus alumnos, en la asignatura de Cocina Tradicional, a descubrir primero el valor de la cocina de toda la vida y de quienes la han mantenido viva.

Cuatro proyectos que, como Cervezas 1906, eligen ser fieles a sus raíces antes que seguir el camino más fácil. Una gastronomía con alma y personalidad propia: Gastronomía para una Inmensa Minoría. Los contenidos pueden visualizarse en este enlace.

«Con Gastronomía para una Inmensa Minoría, queremos poner en valor a todas esas iniciativas que no eligen el camino establecido, sino que priorizan ser fieles a sí mismas. Estos cuatro proyectos son el ejemplo de gastronomía con alma que encuentra en sus raíces la inspiración para seguir evolucionando, sin perder aquello que la hace auténtica», señala Cristina Canosa, responsable de Gastronomía en Hijos de Rivera.