Gastronomía y coctelería, unidos por los cítricos

Se aproxima la primavera y necesitamos ese soplo de aire fresco que nos ayude a cambiar el chip tras el frío invierno. Más allá de despojarnos de la cansina y aburrida ropa de invierno —un servidor es más vivaracho que la tríada infernal de gris, camel y negro—, también hay que cuidarnos por dentro y remontar ese vapuleo al que nos hemos visto sometidos con la caravana de catarros y gripes. Si es de los afortunados que se libró de esto último, imagino que ya sabrán el truco de toda persona sabia: la vitamina C. Cuando somos jóvenes eso se nos pasa por alto; no llegamos a entender la mítica frase de «Tómate el zumo antes de que se vayan las vitaminas», a cogerle el truco al sabor del limón que nos traslada al verano o a disfrutar de ese kiwi que nos resulta indispensable para lo que sea, no vamos a entrar en detalles.

Lo cierto es que la vitamina C es la más popular de entre todos los nutrientes que nos permiten estar de pie y seguir echando flores y gusarapos a partes iguales a todo aquel que se nos ponga por delante. Fortalece el sistema inmunológico, combate el estrés oxidativo y contribuye a la producción de colágeno, clave para la salud de la piel y las articulaciones. Y es que en este momento, de vuelta a lo healthy y de recuperar aquello que siempre ha triunfado para mantenernos eternamente jóvenes, los cítricos —y, por supuesto, la vitamina C— vuelven con fuerza. No es que yo sea el doctor Beltrán —esto solo lo entenderán aquellos con cierta madurez interesante, como un servidor—, pero me complace que se pueda combinar salud con gastronomía y coctelería, dos de los vicios confesables de todos los mortales. Una maravilla que ha ocurrido, señores.

Y la artífice es la chef Lucía Grávalos. Grávalos, la chef riojana de 35 años que ha sabido elevar el mundo vegetal al séptimo cielo en su restaurante Desborre (Madrid), ha diseñado tres recetas ricas en vitamina C, creativas, llenas de sabor y fáciles de replicar en casa, que armonizan a la perfección con los refrescos críticos de Schweppes: una alternativa a la cerveza el vino o los refrescos clásicos, mucho más dulces, para ese consumidor adulto, disfrutón, pero consciente que no quiere consumir alcohol a diario. Si es que no hay quien supere esto. «Los cítricos son un ingrediente maravilloso en la cocina: su frescura y acidez despiertan el paladar, realzan los sabores y aportan un toque vibrante que transforma cualquier plato. Son versátiles, combinan con casi cualquier ingrediente y tienen la capacidad de equilibrar dulzor, amargor y umami en una misma receta», destaca la chef.

Y es que los cítricos son tendencia, tanto en gastronomía como en mixología e, incluso, en cosmética —pregunten a sus conocidos, que de esto también me he informado—. Por eso Schweppes, marca de refrescos y mixers líder en calidad e innovación y siempre atenta a las tendencias y los nuevos hábitos de consumo, ha reforzado su gama de cítricos, entre los que se encuentran Schweppes Naranja –un clásico con notas intensas y equilibradas –, Schweppes Limón –el primer refresco de limón con gas del mundo desde 1835–. Refrescos adultos, de sabores complejos e intensos a frutas, ricos en matices y menos dulces que otros refrescos, que están elaborados con extractos de origen 100 % natural, aprovechando todas las partes de la fruta, tanto la piel como la pulpa, para lograr sabores más auténticos y matizados. Además, son bajos en calorías y azúcares y cuentan con versiones Zero, sin azúcar ni calorías.

La versatilidad de los refrescos cítricos de Schweppes los convierte en el acompañamiento ideal para comidas ligeras, equilibradas y ricas en matices, como las tres recetas creadas por Lucía Grávalos. Todo encaja. La primera de sus propuestas es bacalao confitado con pil pil de espinacas y limón, un plato que aúna tradición y frescura. El bacalao se acompaña de un pil pil ligero de espinacas frescas, potenciadas con zumo y ralladura de limón, que aportan un matiz cítrico vibrante y una dosis extra de vitamina C, ideal para tomarlo con Schweppes Limón.

El pollo pastoreado asado con escabeche cítrico de naranja, una versión moderna y sofisticada del clásico pollo asado, es otra de las opciones. Cocinado en kamado, este pollo pastoreado desarrolla una piel crujiente y un interior tierno y jugoso. Se acompaña de un escabeche cítrico elaborado con hígados de pollo, ajo, romero, laurel, piel de naranja y lima, además de su zumo. Un juego de contrastes entre la untuosidad del escabeche y la frescura de los cítricos que realza los matices del ave; para realzar más aun los sabores del escabeche, no olviden tomarlo con Schweppes Naranja. Y como no podía ser de otra forma, el vasito de lemon pie, un postre refrescante y equilibrado que juega con texturas y contrastes. La base de galleta aporta un toque crujiente, mientras que la crema de limón y leche condensada ofrece una acidez golosa y sedosa. Coronado con un merengue ligero y aireado, se convierte en el broche perfecto para una experiencia gastronómica donde los cítricos son los grandes protagonistas. Para su autora, «es ideal para tomar con un Schweppes Limón, que además es muy digestivo». En definitiva, tres recetas diseñadas para despertar los sentidos, descubrir nuevas formas de disfrutar los cítricos en la cocina y maridar con refrescos, aunque suene extraño a la par que delicioso.

Pero no olvidemos que no hay momento cítrico, si no contamos con el pomelo. Sí, ese gran desconocido que a muchos les parece ciertamente amargo, a otros los cautiva con su peculiar dulzor, pero lo cierto es que su frescura es única. Y esa característica la conoce de sobra Schweppes, con su última novedad: Schweppes Pomelo, un refresco que llega España tras triunfar en Grecia, Italia y Bélgica para aportar matices únicos. Los amantes de la coctelería lo gozamos en la III Edición de Barras Abiertas de Schweppes, evento de referencia para los profesionales y amantes de la mixología sirviendo como plataforma de análisis y divulgación de las últimas tendencias del sector. Los mejores bartender del país, y Mixing Masters de Schweppes, Marc Álvarez (Sips); Diego Cabrera (Salmon Guru y Viva Madrid); Borja Cortina (Varsovia Bar), Alberto Pizarro (Bobby Gin), Colo Linari (Casanis Group) y Nagore Arregui protagonizaron una jornada de ponencias, mesas redondas y talleres sobre la evolución, el presente y el futuro de la coctelería. Aquí, además de presentarse el refresco de Pomelo y destacar el auge de los cítricos en mixología, se reafirmó que las tendencias actuales de consumo apuntan a una preferencia por opciones más conscientes y creativas. No pierdan de vista estos tips, que seguro que hablaremos largo y tendido de ellos esta temporada gastronómica.