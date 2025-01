Dos chefs pagan más de 650 euros en StreetXO y dicen ésto del restaurante de Dabiz Muñoz: «Decepcionada»

El menú de StreetXO es uno de los más deseados de nuestro país, Dabiz Muñoz se ha ganado a peso ser uno de los mejores cocineros del mundo, aunque no todo el mundo esté de acuerdo. La alta cocina que nace de las manos de un genio como Muñoz, quizás no todo el mundo la entienda de la misma manera. Este mago de los sabores que ha ganado su fama a base de mucho trabajo se ha convertido en objeto de debate en las redes sociales.

Como cualquier otro establecimiento, es capaz de hacerse un hueco entre los más comentados en reseñas, pero también en redes, ya que estamos ante un elemento que puede cambiarlo todo y se ha convertido en una fuente de información constante. Todo el mundo pueda opinar de cualquier cosa, incluidos dos chefs que no dudaron en pagar más de 650 euros para degustar uno de los mejores menús que existen sobre la faz de la tierra. Sus comentarios no han dejado indiferente a nadie, incluido el propio Dabiz Muñoz que seguramente no está de acuerdo con lo que piensan.

StreetXO puede costarte más de 650 euros

El concepto de StreetXO nace de llevar la alta cocina a todo el mundo, con un menú y una carta más accesible que el buque insignia de Dabiz Muñoz. Este local ubicado en el barrio de Salamanca tiene una serie de elementos que lo convierten en todo un referente por méritos própios.

Siguiendo con la explicación de su página web: «Dabiz Muñoz ha sido premiado tres veces consecutivas como el mejor chef del mundo en 2021, 2022 y 2023, tiene un total de 4 estrellas Michelín gracias a su inconformismo, insaciabilidad y excelencia. Ha roto los moldes de la gastronomía, creando una cocina de vanguardia que deja de lado la ortodoxia y los códigos convencionales.

Con su visión disruptiva y futurista del mundo de la cocina, Dabiz ha creado el mundo XO, dentro del cual encontramos diferentes conceptos gastronómicos como DiverXO, RavioXO, StreetXO, GoXO y Pollos Muñoz».

Se nos presenta este restaurante como: «StreetXO es un callejón único en el mundo, descontextualizado de cualquier ciudad pero con influencias de todas ellas. Es un auténtico festival callejero, donde se alcanzan las emociones más extremas y se prueba una cocina vanguardista, disruptiva y arriesgada. Con la esencia de comer en la calle, StreetXO rompe y redefine sus propias reglas, alcanzando el más puro cielo gastronómico XO».

Permitiéndonos degustar una recetas que hay que probar, al menos una vez en la vida: «Platos que fusionan la comida callejera de diferentes partes del mundo con los códigos y las técnicas de la alta cocina, creando una combinación exxxxplosiva.

Elaboraciones únicas que provocan una excitación extrema, platos reinterpretados con la creatividad de Dabiz Muñoz con los que pruebas sabores inexplicables y alcanzas el hedonismo más salvaje».

Con un bar en el que poder degustar los mejores cócteles para ir abriendo boca para lo que está por llegar: «Circus es la propuesta de cocina líquida de XO, con las mismas exigencias, criterios y parámetros creativos que cualquiera de nuestros platos.

No hay StreetXO sin Circus. Cada uno de nuestros cocktails y mocktails se diseña para tener una experiencia gastronómica completa, elevada y propia del paraíso más hedonista. Para tomar solos o acompañados, de aperitivo o de afterwork, tú decides cómo gozar fuerte. El horario es ininterrumpido de 12h a 00h».

Dos chefs visitan este restaurante con sus amigos

La visita viral de dos chefs junto con sus amistades, que no se dedicaban a esta sector se ha convertido en viral. La realidad es que no han tenido nada por delante que los haya hecho sentir que estaban en un lugar de lujo, incluso se han sentido un poco decepcionados.

No los chefs, pero sí las personas normales que llegaron allí sin conocer el lugar. Algo que quizás deberían haber hecho antes. La amplia carta del lugar o más bien, la combinación de sabores única que nos ofrece nos invita a prepararnos previamente en casa.

Es un auténtico placer probar estas comidas y bebidas. Los cócteles cuestan una media de 15 euros y pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos últimos días que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales en todos los sentidos.

Por lo que, debemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta de un restaurante de este tipo. A ciegas o directamente sabiendo que estaremos ante uno de los mejores del mundo, todo es posible con este tipo de bebidas y comida por la que merece la pena pagar cientos de euros. La experiencia de descubrir las recetas de este genio creativo no tienen precio.