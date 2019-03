Las Fallas de Valencia 2019 discurren entre Fallas y pirotecnia pero no podemos perdernos tampoco sus conciertos que este año se centran en homenajear a la mujer.

Las Fallas de Valencia 2019 ya han dado comienzo y aunque desde hace días se celebran eventos que darán paso a los grandes actos de estas fiestas: como la Nit del Foc o el Encendido de luces, no podemos olvidarnos tampoco de los conciertos, destacando como no, el RockFm. Este es el Programa de conciertos de las Fallas de Valencia 2019.

Los Jardines de Viveros, también llamados jardines del Real, vuelven a ser el escenario para el programa de conciertos de las Fallas de Valencia en el que se celebrará una nueva edición del RockFM que este año cuenta además, con un marcado carácter femenino.

Los jardines de Viveros, cuyo origen se remonta a la época musulmana, se han convertido en el escenario perfecto para celebraciones de todo tipo a lo largo del año, pero durante las Fallas son los que concentran la actividad musical y en concreto, el evento musical más grande de cuantos se dan en las Fallas de Valencia 2019 que no es otro que el concierto de mañana viernes 8 de marzo con una nueva edición de RockFM.

Al coincidir con la celebración del Día Internacional de la Mujer, el programa de conciertos de las Fallas de Valencia 2019, se enmarca dentro del contexto femenino y de este modo, durante la celebración del RocKFM de mañana viernes, distintas voces femeninas se subirán al escenario para interpretar los grandes éxitos de Queen, grupo que vuelve a estar de moda gracias al “boom” de la película Bohemian Rhapsody.

“She Will Rock You“, así es como se llama el evento que tendrá una duración de tres horas de música en directo a partir de las 21:30, contando con las voces de Aurora García líder de Aurora & The Betrayers y una de las voces con más proyección dentro de la nueva escena del rock nacional, así como Michele McCain, cantante y compositora nacida en Brooklyn que ha cantado junto a artistas como James Brown, B.B. King, o Celia Cruz.

El concierto contará además con la presencia de la actriz y cantante Teté Delgado, la rockera Belén Arjona, la británica Jessica Williams al frente de su banda Ankor y la soprano Alba Fernández.

Todas ellas estarán acompañadas además de la banda oficial organizada para el acto y formada por: Angie Lófer, teclista ; Carmen Niño, bajista; Maylin J. Johoy, batería; Cristina Pena, guitarrista.

Aquellos que deseen asistir al concierto “She Will Rock You”, pueden recoger sus invitaciones gratuitas en:

Rock FM Valencia, en Pasaje Doctor Serra 2, 5ª planta,

En los puntos de música y moda joven de todos los centros de El Corte Inglés,

Red de tiendas Milar Electrodomésticos en Valencia,

Restaurantes Rodilla (ubicados en Aqua, Nuevo Centro y calle periodista Azati)

Muebles la Fábrica (Avenida del Cid)

Aqua Multiespacio.

Las invitaciones se entregan a mayores de edad o menores acompañados de un adulto y limitadas al aforo del recinto.

Junto a este gran concierto, el programa de las Fallas de Valencia 2019 cuenta además con otros conciertos, como el concierto de la Banda Municipal de València en el Palau de la Música de la ciudad el domingo 10 de marzo a partir de las 12:00.