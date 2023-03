¿Quién es la fallera mayor de las Fallas de Valencia 2023?

Las Fallas de Valencia 2023 tendrá una fallera mayor de las que hacen historia, siendo la primera que no ha dudado en demostrar su valentía vital. La vida de Laura Mengó no ha sido fácil, desde el momento que nació tuvo que hacer frente a un reto que superó con creces. Es una luchadora nata que ha realizado uno de los mejores discursos jamás escuchado. Las personas como Laura, se merecen un aplauso infinito y ella es la máxima representación de unas Fallas de Valencia 2023 que están destinadas a recordarse siempre.

Fallas de Valencia 2023: esta es la Fallera Mayor

Laura Mengó Hernández és la fallera major de #València 2023! Enhorabona per esta experiència inoblidable. Seràs una gran ambaixadora de les #Falles23!#LaTelefonada23 pic.twitter.com/EttXHWhwtS — Joan Ribó (@joanribo) October 18, 2022

La elección de Laura Mengó como fallera mayor no podía ser más acertada, por su espíritu de lucha y vitalidad. Esta mujer nació con agenesia, es decir la ausencia congénita de la tibia y el peroné de la extremidad. Eso no le ha impedido convertirse en una deportista y lograr todos sus sueños. Frente a las adversidades esta mujer ha demostrado que se puede luchar y vencer. Desde niña no lo ha tenido nada fácil.

Tal como se dijo en su presentación: “Antes de que los héroes de la sanidad fueran héroes, ella ya sabía que, de mayor, quería conseguir una capa de heroína como las que ellos llevaban. Porque quería devolver un poco de la mucha ayuda que recibió de aquellos fantásticos magos de las batas blancas. Laura es luchadora, divertida, honesta. Laura es vida. Y la vida debería ser como Laura”.

Laura trabaja de enfermera en el Hospital de la Fe de Valencia, demostrando su gran valía como una joven de 25 años que ja logrado anteponerse ante unas cartas que no le suponían ningún éxito, sino todo lo contrario. Se puede vencer cualquier dificultad y llegar hasta lo más alto. No hay limites para una mujer que ha servido de ejemplo en las fallas de Valencia 2023.

Este tipo de mujer, que realmente demuestra al resto sus capacidades, como, no se habla de discapacidad sino de una cojera que esconde toda una aventura vital hasta donde ha llegado. La realidad de Laura es la de muchos y gracias a ella pueden tener un ejemplo de que con esfuerzo y determinación, todo se puede superar, incluso el inicio más malo puede llevarnos a ganar cualquier carrera. Estas Fallas de Valencia 2023 merece la pena que las sigamos de cerca por personas como Laura que están detrás.