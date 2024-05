El consejero de Industria y Comercio de Castilla y León, Mariano Veganzones Díez, anunció este jueves durante las II Jornada OKINNOVA, que «Castilla y León creará uno de los principales valles de aceleración industrial de la Unión Europea». Un despegue tecnológico sin precedentes que está sustentado por cifras, ya que esta comunidad se encuentra en el quinto lugar de las regiones de España con mayor gasto en I+D con el 1,37% del PIB «y hemos ascendido hasta los 870 millones de inversión, lo que supone un incremento del 10% en el último año y disponemos de 11 clústeres y asociaciones innovadoras que han supuesto un retorno de crecimiento exponencial para la comunidad», aseguró.

El consejero agradeció a OKDIARIO por ser uno de los medios que ha entendido la digitalización y sus modelos de cambio. «Es un sector que siempre he seguido de cerca, la inteligencia artificial es una de esas innovaciones disruptivas, es decir, avances significativos que se producen en distintas épocas de la historia, pero que suponen un gran cambio en la tecnología que se venía aplicando hasta ese momento. Esa innovación, la hemos visto con la irrupción de los ordenadores o la informática; en química, en la simplificación de moléculas y, además, ese cambio que llegó con los móviles que no esperábamos. Ahora, volvemos a asistir a otra innovación disruptiva, con un nuevo modelo tecnológico como la IA y que, en los próximos años, cambiará toda sociedad, la economía o el propio mercado laboral».

Sin embargo, destacó que se deben marcar pautas, porque «debemos tener precaución ante lo que va a venir. Es cierto que debemos trabajarla, es el futuro, pero con cuidado. Yo mismo, trabajo con ella para realizar estudios, certificación de datos, estadísticas o evaluaciones en mi consejería. Es un tema que me apasiona, pero hay que ir con pies de plomo como se suele decir. La IA puede llegar a ser peligrosa, los hombres a veces lo somos, y debemos delimitar o pautar, este avance en el que estamos asomados, sobre todo en su inicio. Es un momento crucial y las decisiones que tomemos marcarán el futuro», argumentó el consejero castellano y leonés.

Se calcula que para 2030 la inteligencia artificial en materia económica alcanzará un volumen de negocio 16 billones, que es mayor que el presupuesto anual de todos los países de la Unión Europea, en su conjunto. «Con estos datos en la mano, el futuro de España y la UE pasa por lograr la soberanía en materia industrial y en innovación como vía para recuperar el liderazgo político y económico frente a otras regiones del planeta, ya sea Estados Unidos o China».

En este sentido, afirmó que a diferencia de China o EEUU, en Europa no se han creado gigantes tecnológicos, «lo que hemos hecho es regular, no producimos, no creamos tecnología y eso no puede ser. Debemos revertir esa situación asumiendo que las políticas europeas nos han llevado a esta situación», admitió Mariano Veganzones.

Agenda tecnológica

Por otra parte, la UE ha puesto en marcha una nueva agenda tecnológica aprobada en 2022, que tiene como objetivo colocar a la región en la vanguardia de la innovación tecnológica y medidas emblemáticas y donde «en Castilla y León, hemos tomado la delantera y fuimos el primer valle de la tecnología e innovación que reconoció Europa. Desde entonces hemos creado iniciativas como los mapas interactivos de capacidades tecnológicas o el mapa interactivo de ayudas para inversores y emprendedores tecnológicos».

El consejero reconoció que, recientemente, «hemos participado en la feria de Barcelona, donde hemos sido designados como Región Industrial Europea 2024, como reconocimiento a nuestra labor en materia de industria avanzada, robótica y tecnológica».

Mariano Veganzones Díez, certificó que se necesita un sector tecnológico potente, con el que «podamos dar un paso adelante, con el incremento de la productividad que necesitamos para que el resto de la economía tire de esa productividad. Necesitamos que el sector de las TIC sea mucho más potente, pero debo recordar ese Perte de los chip, -que es el más recursos tiene-, ni siquiera ha comenzado a funcionar con sus 12.000 millones de euros de presupuesto».

Digitalización

La digitalización se incrementa, pero la demanda de profesionales cualificados en España no está en su máximo apogeo, por lo que el consejero apuesta por apoyar estos grados y detentar mayor talento en estas materias. «Debemos señalar que, por el contrario, en nuestro país tenemos grandes investigadores, de hecho, los trabajos académicos de los equipos de investigación españoles entran entre el 10% de las mejores citas de este tipo de estudios, lo que representa estar entre los principales países del mundo», adujo Veganzones.

«Las comunidades autónomas necesitan una remodelación y en este camino no podemos seguir, hay que trabajar y evolucionar en esta materia en nuestro país. Debemos revertir esta situación, hay que enfrentarnos a barreras legales que limitan la investigación y a los propios investigadores como los públicos, que no pueden realizar proyectos privados. Hay otras barreras que debemos asumir, como las normativas y regulatorias, que más pronto que tarde debemos acometer, porque a nivel estatal, todo se hace desde los últimos años a medias y mal», sentenció.

Ley de amnistía

Sin embargo, el consejero de Industria y Comercio de Castilla y León, Mariano Veganzones Díez, antes de iniciar su discurso sobre innovación y tecnología en Castilla y León, señaló que no podía dejar de hablar como político de un hecho que este jueves se había consumado en España, como es la aprobación de la Ley de Amnistía. «El actual Gobierno socialcomunistra ha consumado una traición a España, desde el propio Gobierno de la nación, Sánchez ha iniciado un camino de destrucción masiva del Estado de derecho en España y no tendrá retorno hasta que no reformemos las mayorías que tenemos en el Congreso de los Diputados», aseguró.

También aludió al Ministerio de Trabajo, donde su titular, Yolanda Díaz, no dirigía esa cartera, aseguró, «sino que lo hace Comisiones Obreras. Están imponiendo su diálogo que no es social, sino como hemos visto socialcomunista. Están destruyendo todos los consensos que se han alcanzado con la patronal en acuerdos de empleo y negociación colectiva. Estamos asistiendo a una voladura sin controlar y masiva del diálogo social». Y es que, de forma inmediata, se va a abordar la reducción de la jornada laboral, que según todos los expertos analistas no se está ajustando a los estándares regulares porque no se puede hacer esa reducción del horario de trabajo si no incrementamos la productividad».