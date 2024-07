Un resentido Matthäus ya calienta el España-Francia: «Se tambalean defensivamente»

Lothar Matthäus es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, pero quizás no lo sea como pronosticador en los partidos de esta Eurocopa. El ex futbolista ahora se dedica a opinar sobre la actualidad del deporte rey y eso mismo ha hecho con el España-Francia que se celebrará este martes en Múnich con motivo de las primeras semifinales del torneo continental y donde barrunta una «victoria estrecha» de Francia.

El ex futbolista alemán lanza un capote a España al considerarlo «hasta ahora, el equipo que más ha impresionado en la Eurocopa», pero considera que las tres importantes bajas que sufrirán ante Francia podrían tener una repercusión negativa en contra de sus intereses. Cabe destacar que Le Normand y Carvajal no podrán jugar por sanción, mientras que Pedri no estará por la lesión sufrida ante Alemania. «Los hará aún más vulnerables», opina Lothar Matthäus.

«Se podía ver cuánto sufrieron contra nosotros porque su defensa no era estable», añade Matthäus. Pero se deshace en elogios a Rodri, que «es un excelente medio centro». Por otro lado también se refiere a sus dos habilidosos extremos: «En las bandas, por supuesto, Yamal a la derecha y Williams, un poco más fuerte a la izquierda». A lo que añade «Son peligrosos pero también brillan como preparadores, por ejemplo con Morata en el centro».

Respecto a Francia, Matthäus considera que España «se enfrenta a una defensa francesa extremadamente fuerte». Y hace especial hincapié en Theo Hernández, que está jugando «un excelente torneo por la izquierda y en el medio la estrella del Bayern Upamecano muestra lo confiado que actúa cuando siente confianza». También dedica unas palabras al pulmón del equipo, a Kanté: «Al igual que Rodri sigue siendo de primera categoría en el puesto».

Matthäus también critica a Francia

«La ofensiva francesa todavía no ha convencido en absoluto, lo que es casi increíble teniendo en cuenta la fuerza que pueden reunir en ataque: Mbappé, Dembelé, Thuram, Kolo Muani, Griezmann, Giroud», cuenta el ex futbolista alemán en su columna semanal del diario alemán Bild. Y lanza el que quizás sea el gran problema del equipo francés en ataque: «Aparentemente los atacantes franceses no se caen bien entre sí y cada uno juega para sí mismo, en lugar de promocionarse mutuamente desinteresadamente».

Para terminar, Matthäus hace un pronóstico sobre el partido entre España y Francia, donde considera que serán los campeones del mundo en 2018 los que acabarán pasando a la final. «Pero me imagino que, con la perspectiva de la final y del título, acabarán con este egoísmo, que lo hace realmente peligroso para los españoles, que se tambalean defensivamente. Por eso digo: victoria estrecha para Francia».

El alemán pronosticó que Francia ganará a España por 2-1 en un partido igualado y que se decidirá por mínimos detalles. Cabe recordar que los de Didier Deschamps llevan tan sólo tres goles en el torneo, siendo dos de ellos en propia puerta y un único gol de Mbappé de penalti en el empate a uno ante Polonia.