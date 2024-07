Luis de la Fuente: «Me gustaría que me llamasen como un seleccionador que se ha dejado todo por España»

Luis de la Fuente se aleja de las redes sociales. Lo ha dicho en innumerables ocasiones. El seleccionador nacional solamente se enfoca en su trabajo, en su grupo de jugadores y en que las cosas salgan bien. Pero a veces le llega lo que se habla en el exterior. En OKDIARIO hemos tenido la oportunidad de tener una agradable charla con él a dos días del partido contra Alemania donde nos cuenta como le gustaría que le llamasen.

El seleccionador español es una persona humilde, sencilla, muy cercana y muy trabajadora. No quiere más halagos de la cuenta y no quiere ser el protagonista, porque sabe que son los jugadores, los que saltan al césped. Pero en esta entrevista nos confiesa que es un orgullo para él que el aficionado español le tenga en cuanta y se acuerde de él.

Pregunta: Imaginamos que no nos va a decir si jugará Dani Olmo o Pedri. Por eso la última pregunta es sobre su nombre. En redes sociales se le llama en muchas ocasiones Luis de la gente o incluso Luis de la cuarta pensando en ganar la Eurocopa. ¿Cómo le gustaría a Luis de la Fuente que le llamaran?

Respuesta: No leo nada, créeme. Estoy encantado y es un orgullo para mí que la gente me sienta algo importante dentro del ambiente de la Selección y dentro del desarrollo del proceso de dirigir a España. Me gustaría que me llamasen como un seleccionador que se ha dejado todo por hacer bien su trabajo y por España. Espero que es lo que quede. He tenido grandes espejos donde mirarme. Don Vicente Del Bosque fundamentalmente por cercanía, por trabajo y por el legado que ha dejado en la Selección.

P: Luis el cuarto de Roma…

R: Déjate (risas), que en Roma no acababa títere con cabeza.