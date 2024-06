Dalic: «Me gustaría que Dani Olmo jugara con Croacia»

Dalic, seleccionador de Croacia, analizó el debut de su combinado contra España en el primer partido de la fase de grupos de la Eurocopa de 2024 en rueda de prensa. El técnico croata valoró el choque contra la selección española desde la sala de prensa del Olímpico de Berlín. Este sábado, a partir de las 18:00 horas, croatas y españoles debutarán en el torneo sobre el escenario donde se jugará la gran final.

«La clave en nuestro equipo es la calidad que muestran los jugadores. Nuestra fuerza es esa. Gracias a Dani Olmo por esas palabras. Es una lástima que no esté en nuestra selección. Nos conoce perfectamente», destacó el técnico sobre el internacional español, que comenzó su carrera en el Dinamo de Zagreb.

Dalic habló sobre la dificultad del grupo, en el que se encuentran tres grandes selecciones, que no pueden ser descartadas en la pelea final por el título: «Es verdad que estamos en el grupo más complicado con Italia y España. Creo que es importante empezar bien. Empatar contra Marruecos en Qatar fue importante. No queremos perder, queremos intentar ganar. España tiene una gran selección, pero no le tenemos miedo a nadie».

También se refirió al ambiente del partido, para el que se esperan más aficionados balcánicos que españoles. «Espero que haya más aficionados croatas. Tenemos un deber de darlo todo por ellos. Tenemos calidad para ello. Sin ellos, es imposible. Estoy muy contento de que haya vuelto Perisic. Tenemos buenas opciones en el banquillo», destacó el seleccionador croata.

Dalic habla sobre la calidad de Croacia

Zlatko Dalic se pronunció también sobre la calidad de los jugadores con los que cuenta. Finalistas en el Mundial de 2018 y terceros en Qatar 2022, buscan en esta Eurocopa hacer un gran papel. Para ello, cuentan con veteranos como Moric, Perisic, Brozovic o Budimir, pero también con grandes talentos como Gvardiol.

Precisamente, se refirió al defensa del Manchester City: «Gvardiol ha hecho una temporada impresionante con el City es un jugador joven con una gran carrera. Es capaz de parar a cualquier jugador de España. Espero que junto a sus compañeros puedan parar a Pedri, Lamine y los demás. Gvardiol claro que lo puede hacer, pero jugamos como equipo».

«Está todo resuelto con el equipo. Tengo la alineación decidida ya. Tengo ganas de vivir el partido mañana con Perisic, cada vez está mejor. Soy optimista. Creo en esta selección», apuntó.

El duelo entre ambos conjuntos es uno de los más repetidos de los últimos años en Europa. Todo un clásico en los campeonatos continentales, que también se ha dado recientemente en la Liga de Naciones: «España jugó mejor que nosotros en los últimos dos partidos. En la Eurocopa iban ganando 3-1 al descanso. En la Liga de Naciones fue un partido más igualado. No queremos venganza, solamente queremos ganar».

«Creo que la diferencia tiene que ver con la manera de jugar. España es más vertical. Tiene a Morata y a jugadores rápidos en las bandas. Me hubiese gustado que Dani Olmo jugara con Croacia», finalizó Dalic.