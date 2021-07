Es sin duda uno de los grandes partidos de esta Eurocopa 2020. Por momentos, tanto Bélgica como Italia, han mostrado un gran fútbol durante estos cuatro primeros partidos del gran torneo continental. Son por ello dos de las grandes favoritas para alzarse con el título en esta edición. Este viernes 2 de julio, desde las 21:00 horas en Múnich, se miden en los cuartos de final del torneo los Diablos Rojos y la Azzurra.

Son dos de las selecciones que han hecho un pleno de triunfos en el camino hacia los cuartos de final. Bélgica fue muy solvente en los tres partidos de la fase de grupos con victorias contundentes ante Rusia (3-0) y Finlandia (0-2) y algo más corto ante Dinamarca (1-2). En los octavos, en su peor partido ofensivo, vencieron por la mínima ante Portugal gracias a un tanto de Thorgan Hazard. El derribo luso en la segunda parte no funcionó. Italia, al igual que los belgas, sólo ha encajado un único gol en todo el torneo. Vencieron con sobrada facilidad a Turquía (0-3) y Suiza (3-0) y por la mínima a Gales (1-0) en la fase de grupos. En octavos, en el partido previo, necesitaron de la prórroga para declinar la eliminatoria ante Austria (2-1).

Las dudas de Bélgica

Bélgica llega con todas las alarmas encendidas a este partido. Las molestias en el tobillo de Kevin de Bruyne y las que sufrió en los isquiotibiales Eden Hazard les colocan como seria duda para estos cuartos de final. No está ninguno al 100% pero no sería descabellado verles jugar en un partido tan importante pese a que ambos estuvieron entrenando al margen en la sesión previa. El madridista reconoció que está «casi» listo para el encuentro, por lo que su concurso no se debería descartar. El líder del Manchester City es el motor, cerebro y corazón del equipo belga, su baja sería dolorosa para los de Roberto Martínez.

El técnico español tiene plan B ante estos contratiempos. Romelu Lukaku sigue siendo su gran arma ofensiva en la punta de ataque y ante las más que posibles bajas de Hazard y De Bruyne opositan a ese puesto Yannick Carrasco y Dries Mertens. El colchonero y partenopei, salvando las distancias con los dos tocados, son talento y desequilibrio para los Diablos Rojos. Estos serían los únicos cambios previsibles en los planes de Bob Martínez, que repetiría con Tielemans y Witsel en la medular; Thorgan Hazard y Meunier en los carriles; Vertonghen, Vermaelen y Alderweireld en la zaga; y por último Courtois bajo palos.

Italia, todos a bordo

Menos problemas tiene Roberto Mancini con Italia. El seleccionador italiano tiene prácticamente a todos sus jugadores aptos, sobre todo los más determinantes. Giorgi Chiellini podría reaparecer en el centro de la zaga junto a Bonucci en estos cuartos de final tras superar las molestias que le han impedido estar disponible ante Gales y Austria. Tiene alternativas Mancini, que ya ha probado en esa zona tanto a Acerbi –candidato número uno a suplirle– y Bastoni.

Con Florenzi aún aquejado de una contractura en el gemelo, Di Lorenzo saldrá de nuevo de la partida en el carril diestro. Spinazzola partirá por el izquierdo. Donnarumma será el que defienda el arco de la Azzurra. En el centro del campo hay pocas dudas. Jorginho y Verratti ocupan dos de las plazas y posiblemente sea Barella el tercero en discordia en la medular como en octavos.

Insigne e Immobile tienen asegurada plaza en el tridente de ataque pero hay más dudas con el tercer integrante del mismo. Berardi ha sido el titular en los partidos importantes pero el gran partido de Chiesa ante Austria en la prórroga podría hacer cambiar de idea a Mancini y darle los minutos que no le ha dado durante todo este torneo.