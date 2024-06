Alcaraz se suma a esta España y pide que adelanten su partido en Queen’s para ver el duelo ante Italia

Carlos Alcaraz sacó su lado más afín a España tras la victoria en su debut en el torneo de Queen’s contra Francisco Cerúndolo. El tenista murciano venció con autoridad en su primer partido post Roland Garros y pasó a la siguiente ronda, la cual es posible que le coincida con el choque de la selección contra Italia de este jueves en la Eurocopa. Es por eso que en la rueda de prensa posterior al encuentro pidió abiertamente que le adelanten el horario del mismo para poder disfrutar del segundo choque de esta selección, que está ilusionando a todos en la fase de grupos.

«Lo pediré», respondió al ser preguntado por si quería adelantar la cita en Inglaterra, la única que jugará en hierba antes de intentar revalidar el título en Wimbledon. «La Euro es cada cuatro años, ahora es tiempo de apoyar y ver a España. Pediré jugar antes», confirmó. Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre Mariano Navone y Jack Draper.

«Estoy muy contento con el nivel de todo en este primer partido. He entrenado dos veces solo, no he tenido muchos días para adaptar mi juego a esta superficie. Creo que ha sido un gran partido, muchas cosas que mejorar, pero en general estoy contento con mi partido», afirmó sobre su actuación después del trofeo en París y sus merecidas y cortas vacaciones.

«El primer set ha sido un poco irreal. Él ha hecho muchos errores, no he podido coger ritmo, luego ha empezado a jugar mejor, intercambios más largos, se ha metido en el partido. Me he quedado sorprendido, he intentado mantenerme ahí, encontrar mi ritmo y lo he conseguido al final», analizó. El murciano ganó a Cerúndolo en su debut en hierba esta temporada en dos sets, sumando su octava victoria consecutiva, uniéndola a las siete de Roland Garros y la decimotercera en hierba.

Alcaraz se adapta rápido a la hierba y mira de reojo a España

La transición de Alcaraz a la hierba ha sido más rápida de la que nadie hubiera podido esperar. En apenas una hora y 22 minutos, el murciano sometió a su amigo, el argentino Cerúndolo (6-1 y 7-5), para recoger su tenis donde lo dejó tras la final de Roland Garros, en lo más alto.

Nueve días después de ganar su primer título en París y tras apenas tres días de ejercicios en la hierba de Londres, Alcaraz derrotó a Cerúndolo con el regusto de lo logrado en la Phillippe Chatrier y con los buenos recuerdos que le trae esta superficie, la misma en la que acumula trece victorias seguidas.

El murciano no cae desde los octavos de final de Wimbledon en 2022 y por el camino han caído Queen’s, Wimbledon y el objetivo es alargar la racha y convertirse en el primer español en repetir este título y el primer hombre en la historia en completar el doble Queen’s-Wimbledon.

Su asalto a la hierba no podía haber comenzado mejor, con una impresionante victoria ante un rival que le conoce muy bien y que le derrotó en su único duelo, aunque este date de enero de 2019, cuando Alcaraz apenas tenía 19 años.