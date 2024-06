La afición española tiñe de rojo las calles de Gelsenkirchen

La afición española tiñó de rojo las calles de Gelsenkirchen horas antes de que España e Italia se midan en el segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa. Se espera que en las gradas haya cerca de 12.000 seguidores del conjunto nacional animando a los hombres de Luis de la Fuente.

Los seguidores españoles confían ciegamente en la victoria de la selección española. Hay que recordar que si España gana a Italia, el combinado nacional estará clasificado para los octavos de final como primeros de grupo. En el caso de empate, ambos combinados estarán en la próxima ronda y será en la última jornada cuando se jueguen el primer y segundo puesto ante Albania y Croacia respectivamente.

Los aficionados españoles se están caracterizando en esta Eurocopa por crear un grandísimo ambiente por donde van. Es cierto que no son los más numerosos, pero no tienen problema con los seguidores de ningún país y con todos arman rápidamente la fiesta. Con la afición italiana, unidos por el espíritu del Mediterráneo, no ha sido una excepción.

OKDIARIO incluso tuvo la oportunidad de hablar antes del partido con familiares de un internacional, como es Mikel Merino. Su hermano y su cuñado no dudaron augurar ante el micrófono de este medio un futuro muy prometedor a la selección española. Ambos dijeron que esta noche no fallaríamos ante Italia y, como no, el gol de la victoria lo tenía que meter el jugador de la Real Sociedad.