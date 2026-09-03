Zasca de los policías a Sánchez: «No tuvimos que elegir, no teníamos medios para detener la invasión»

Los sindicatos de Policía JUPOL y UFP desmienten a Pedro Sánchez por afirmar que en lugar de defender la frontera optaron por dejar pasar a los inmigrantes. Los policías han contestado este jueves duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras sostener en el Congreso que los agentes «eligieron defender la vida humana» en lugar de «garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera». «No tuvimos que elegir, no teníamos medios para detener la invasión», han respondido los policías en redes sociales.

«El pasado 30 de julio nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Eligieron lo segundo», ha afirmado Sánchez durante su comparecencia en la Cámara Baja para explicar lo sucedido en Ceuta.

«Afirmo que hicieron lo correcto, más inteligente y diría más valioso porque a la amenaza supieron responder con humanidad», ha defendido. Lo que ha despertado la cólera de los agentes de la Policía que han salido a desmentir públicamente a través de sus redes sociales oficiales la versión del presidente con la responsabiliza a los agentes de que miles de personas violaran la frontera de España en Ceuta.

La UFP y JUPOL desmienten a Sánchez

Tanto los sindicatos Justicia Policial (JUPOL) como la Unión Federal de Policía (UFP). han cargado duramente contra Sánchez desmintiendo su discurso.

La UFP considera «retorcido y tendencioso» cuestionar la actuación de policías y guardias civiles y sostiene que, ante la llegada de miles de personas, «no había medios humanos ni físicos» suficientes para repelerla o contenerla. A su juicio, los agentes protegieron su integridad y actuaron conforme a la legislación vigente y a los medios disponibles para garantizar el orden público. «Todo lo demás, juegos de magia y trileros», concluye la UFP, que reclama que «no se ría de los policías».

Este discurso es retorcido y tendencioso. Los policías y guardias civiles no eligieron, ante una invasión de miles de personas no había medios humanos ni físicos para repelerka ni contenerla. Protegieron su vida y actuaron de acuerdo a la legislación vigente y los medios… https://t.co/uX8IuTxXx8 — UFP (@ufpol) September 3, 2026

Por su parte, JUPOL ha calificado de «invasión» lo vivido. Este sindicato ha calificado las palabras de Sánchez de «radicalmente falsas». El sindicato sostiene que los policías nacionales y el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegados en la frontera de Ceuta el 30 de julio «no tuvieron que elegir», sino que se encontraron con un dispositivo «absolutamente insuficiente» ante una entrada masiva. Según la organización, los agentes se vieron obligados a proteger su propia integridad ante un «riesgo extremo» y fueron dejados «al pie de los caballos», expuestos a una situación que «pudo haberles costado la vida».