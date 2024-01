La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, considera que vivir en Madrid es una «condena», a pesar de que reside en un piso oficial de 443 metros cuadrados que es propiedad del Estado. «Es una condena porque yo soy gallega y siento el mar, pero en Madrid no hay mar», afirma la ministra de Trabajo y Economía Social para justificar su «condena».

Así se expresó durante su entrevista en el programa Late Xou de TVE que presenta Marc Giró y que se emitió este lunes. El presentador recordó que Díaz es «la primera en llegar a la oficina y la última en irse», pero «con un poquito de truco», puesto que ella vive en el mismo Ministerio de Trabajo y Economía Social, ubicado en la zona de Nuevos Ministerios de Madrid.

«Soy una obsesa trabajando», afirmó la líder de Sumar antes de que Marc Giró recordara que vive en un piso propiedad de la administración pública. Ante esto, Yolanda Díaz intentó salir de esta situación en la que parecía verse incómoda con un «es una condena». «Yo soy gallega, veo el mar y siento el mar. Pero estamos en Barcelona y hay mar. En Madrid no hay mar. Yo creo que el horizonte y el mar te dan muchos matices y te enriquece», defendió.

El presentador del programa aprovechó este momento para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «En Madrid no hay mar, todavía, porque como se pongan, son capaces. Como se ponga Ayuso, pues ahora hay mar, y punto», aseguró Giró, a lo que Díaz contestó riéndose y afirmando que «son capaces, van a ello». «Vivir en un ministerio es muy duro», zanjó la vicepresidenta segunda antes de que la entrevista fuera por otros derroteros.

Para Yolanda Díaz, es «duro» y una «condena» vivir en un piso de 443 metros cuadrados propiedad del Ejecutivo y que está dentro del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Su departamento tuvo que revelar este dato en julio de 2021, ante una pregunta realizada por Vozpópuli al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Además, el piso de Yolanda Díaz es el más grande de todos los que ocupan los ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Toquémonos y besémonos»

La vicepresidenta segunda del Gobierno reconoció también en su entrevista a Late Xou con Marc Giró de TVE que le gusta «besar y tocar» a la gente. Lo admitió contando un encuentro que tuvo con la escritora Remedios Zafra. «Me gusta besar a la gente. El otro día, no creo que le parezca mal que lo diga, Remedios Zafra me agarró muy fuerte y me dijo ‘te quiero abrazar mucho y besar mucho’. Y me dijo también ‘está claro que cuando te critican por esto, es que la fuerza de los afectos es muy superior a la fuerza del odio’», relató.

«Así que toquémonos y besémonos», apostilló Yolanda Díaz de forma sonriente. «Y nos odiemos», recalcó Giró, a lo que Díaz contestó con un «no, por favor, odio no».

«Me gusta hacer sentadillas»

En un momento de la entrevista, Yolanda Díaz y Marc Giró jugaron a un juego de adivinanzas en base a dar datos a tu rival para acertar cuál era el personaje que se tenía que adivinar. Uno de ellos era Juana de Arco, la santa que fue condenada a la hoguera. «Se quemó muy rápido», dio el presentador como pista para Yolanda Díaz. «Juana la loca», respondió finalmente la vicepresidenta segunda del Gobierno. «Casi, casi… es Juana de Arco», dijo el periodista.

La ministra de Trabajo reconoció que le gusta «hacer sentadillas sin parar» y que pone a todo su equipo del Ministerio a hacerlas. Yolanda Díaz y Marc Giró se pusieron a practicar este ejercicio, aunque el presentador no logró hacerlo de forma satisfactoria. «Como ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, fenomenal, pero como coach de sentadillas, fatal», afirmó el presentador.

Como experiencia personal y familiar, Yolanda Díaz admitió que su hija le suele decir que se «enrolla» a veces «demasiado» en los mítines que suele hacer por toda España con Sumar. También admitió que en la casa de sus padres en Galicia solían tener cerdos, conejos y gallinas y que su hija se extrañó de no ver ninguna gallina cuando fue a visitarla con motivo de su cumpleaños el 8 de marzo de 2020 a su piso de 433 metros cuadrados en Madrid.

La entrevista acabó con un divertimento entre ambos, con Giró escenificando que despedía a Yolanda Díaz para concluir el programa y le pasó un papel para que firmara su despido. «Siempre que se firme un despido hay que añadir un ‘no conforme’, por si acaso», aseguró Yolanda Díaz.