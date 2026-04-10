Vox responde a los críticos con 36 querellas por difamación: «Somos un partido limpio»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este viernes que su formación ha respondido a las denuncias públicas de ex dirigentes contra la dirección nacional con 36 querellas por difamación. Además, Garriga, que destaca que Vox «es un partido limpio» con «cero casos de corrupción», ha informado de que han emitido una treintena de solicitudes de rectificación a medios de comunicación.

Además de los «cero casos de corrupción» que subraya Garriga en su intervención, el secretario general de Vox también destaca que hay «cero casos de investigaciones, tanto de líderes como de sus cuentas». Estableciendo una comparación, el dirigente del partido verde ha mencionado a PP y PSOE e igualado a ambos partidos. «Hoy, son dos caras de la misma moneda».

Garriga, además, ha acusado al Partido Popular y al PSOE de intentar «embarrar» el debate político porque están «nerviosos» por los juicios contra el ex ministro y ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, y contra la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.

«Vox, que aspira a ser una alternativa política, tiene cero casos de corrupción, pero muchos están interesados en meternos en el mismo saco», ha afirmado, tras lo que ha advertido que no lo conseguirán: «Somos un partido limpio», ha proclamado, en una entrevista en RNE.

Pactos con el PP

Ignacio Garriga también ha hablado de la posibilidad de llegar a un acuerdo, en los próximos días, con el Partido Popular en Extremadura, Aragón y Castilla y León. «Ganas tenemos y muchas», ha admitido el dirigente de Vox, en relación con los pactos, sobre los que ha dicho que espera que lleguen «mejor mañana que pasado», además de confirmar que las negociaciones avanzan con mayor velocidad en los últimos días.

Ha incidido en que, más allá de las prisas que puedan tener unos u otros, se está «bajando al detalle» en una negociación «compleja» para cerrar grandes pactos de gobierno individuales que, en ningún caso, dice, se anunciarán a la vez para Extremadura, Aragón y Castilla y León, dado que las conversaciones van a distinto ritmo.

«Aquellos que decían que Vox venía a gritar y a montar lío y a no gobernar se van a dar cuenta de que Vox ha logrado unos grandísimos acuerdos», ha subrayado, a pesar ha añadido de que la dirección nacional del PP ha «torpedeado» las negociaciones, a diferencia de sus barones territoriales, cuyo «trabajo, perseverancia y disciplina» ha resaltado. «No es momento de reproches», sino de «responsabilidad», ha zanjado.