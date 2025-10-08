Vox propone eliminar el IVA de la primera vivienda y bonificar al 100% los impuestos para españoles

Vox Cataluña ha presentado una propuesta en el Parlamento autonómico ante el fracaso de las políticas de la Generalitat en materia de vivienda. El diagnóstico que presenta la formación de Santiago Abascal es demoledor: la declaración de zonas de mercado tensionado en Cataluña ha provocado la desaparición de 40.000 viviendas de alquiler en sólo un año, lo que ha supuesto una caída del 25,7% de la oferta. Esto ha generado que en la actualidad haya 300 inquilinos por cada piso disponible.

Además, la formación conservadora ha informado que Cataluña tiene un déficit estructural de vivienda social que supera las 100.000 unidades desde la crisis de 2008 y que actualmente, solo se atiende al 4% de los solicitantes inscritos en el registro autonómico, cuando la demanda real exigiría construir al menos 20.000 nuevas viviendas sociales cada año.

Frente a este panorama catastrófico, Vox propone un cambio radical de modelo basado en tres ejes fundamentales: