El partido político Vox solicita al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que impute a los organizadores del homenaje al etarra Henri Parot y a otros dos terroristas celebrado la pasada Nochevieja en Mondragón por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El partido de Santiago Abascal ha pedido dicha diligencia después de que la Policía Nacional enviase al instructor un informe clave que refleja que los asistentes vitorearon a los pistoleros de la banda terrorista y reclamaron su salida de la cárcel. Un hecho que contrasta con la promesa anunciada por Sare (la plataforma de presos que cuenta con el apoyo explícito de EH Bildu), organizadora del acto, que unos días antes aseguró que no se apoyaría a presos o prófugos etarras con el fin de que el magistrado no prohibiese la marcha.

La Brigada de Información de la Policía Nacional en Guipúzcoa narra detalladamente en un informe todo lo ocurrido durante los actos de apoyo al mayor asesino de ETA, Henri Parot, autor, entre otros crímenes, del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en diciembre de 1987, en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niñas. Responsable de 39 asesinatos (vinculado a 82 en total) de los que ha cumplido 31 años de prisión. Ni siquiera un año por cada persona asesinada.

La marcha comenzó a las seis de la tarde del 31 de diciembre en Mondragón. Asistieron unas 160 personas. Un varón sobre el escenario dio el pistoletazo de salida con un discurso en euskera. Recorrieron varias calles de la ciudad con vítores de «Unai, Peixoto y Arbe, a casa», en alusión a los terroristas Parot; al dirigente de ETA José Manuel Pagoaga Gallastegui alias Peixoto; y Eugenio Barrutiabengoa alias Arbe, prófugo de la justicia en Venezuela.

«Una vez reunidos todos en la plaza, una portavoz de Sare de Arrasate-Mondragón realizó un pequeño comunicado en euskera en el que reclamó la eliminación de la «política penitenciaría de excepción» a los «presos y presas vascas». De nuevo, Unai (Parot), Peixoto y Arbe fueron recordados en los instantes finales de la manifestación», subraya el informe de la Policía.

La plataforma organizadora del acto, Sare, incumplió su compromiso de «no rendir homenajes» a los etarras, anunciado tras la denuncia de asociación de víctima del terrorismo Dignidad y Justicia. El pasado 28 de diciembre, tres días antes de la celebración de la marcha, la plataforma Sare de Mondragón retiró los nombres de los presos de ETA y prófugos de la justicia que aparecían en el cartel de la convocatoria. Los responsables aseguraron que estaban «realmente arrepentidos por la confusión y el dolor que pudieron haber causado». Y añadió que «seguirán trabajando por el fin de la legislación excepcional a favor de la convivencia y la paz».

Por ello, la abogada de Vox Marta Castro explica en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO que «aunque no se exhibieron fotografías de los asesinos Unai, Arbe y Peixoto, no implica que no se realizara el homenaje». Añade: «Se trata de un acto encubierto de apariencia de legalidad, de una forma burda y falaz, y en realidad con la mención a los mismos (a los etarras), sin que nada tenga que ver con el motivo esgrimido por los convocantes sobre la política penitenciaria, encubra un homenaje de tres asesinos». Por ello, solicita al juez que continúe la investigación y cite a los responsables de la convocatoria y a los asistentes en la misma.