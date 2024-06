Vox avisa que Sánchez prepara un «plan de represión» contra los medios por informar de Begoña Gómez

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha advertido este lunes que el denominado «Plan de Acción Democrática» anunciado por Pedro Sánchez para las próximas semanas es en realidad «un Plan de Represión Democrática con el único objetivo de desviar la atención del hecho de que la esposa del presidente está siendo investigada por corrupción económica».

En este contexto, ha adelantado que su partido seguirá hablando de este asunto y «continuará liderando la causa judicial en la que Vox está personado». Así lo declaró Fúster a los medios durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política (CAP).

El portavoz del partido liderado por Santiago Abascal ha lamentado que «cuando Sánchez afirmó que asumiría la tarea de la regeneración democrática, no esperábamos que se refiriera a permitir que sus ministros insulten a periodistas y a gastar dinero público en silenciar a cualquier voz crítica».

Reparto del CGPJ

Además, Fúster se refirió a la noticia de que el PP podría pactar con Sánchez el reparto de jueces del CGPJ, lo que significaría «dar aún más poder a Sánchez tras haberle entregado también el Tribunal Constitucional bajo el mismo procedimiento». Para el diputado en la Asamblea de Madrid, este hecho es gravísimo, ya que «están entregando el control judicial a alguien que ha atentado contra la Constitución, los jueces, la igualdad y la libertad de prensa».

Fúster calificó esta situación como «una complicidad total con Sánchez y sus abusos», y avisó que Vox seguirá «señalando a todos los culpables, denunciando la situación internacionalmente y tomando todas las medidas necesarias».

«El PP está dispuesto, tras un chantaje inaceptable, a entregarle los jueces a Sánchez. Esto no es sólo un error, como pactar comisiones o no atajar la amnistía, sino entregar los jueces a quien ha dado un golpe de estado. No van a encontrar en Vox otra cosa que no sea el señalamiento», ha señalado Fúster.

Asimismo, Fúster criticó la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza en el Parlamento Europeo, afirmando que «va a causar mucho daño», y responsabilizó al PP y al PSOE en Europa de ser «incompatibles con los intereses de España» y su sector primario.

Inmigración ilegal

Otro tema abordado por José Antonio Fúster fue el problema de la inmigración «ilegal e incompatible» que llega descontroladamente a las costas españolas, especialmente a las islas Canarias. Recordó que, según el Ministerio de Interior, el número de inmigrantes ilegales que han llegado a Canarias «ha aumentado un 300%, cuadruplicando la cifra del año pasado, un dato que no veíamos desde hace más de diez años».

Fúster advirtió que la inmigración ilegal «tiene consecuencias terribles donde se produce», y citó ejemplos de Francia y Bélgica en los últimos años, donde numerosos barrios «han perdido su identidad y su convivencia». También mencionó los recientes ataques terroristas en Alemania, el último de ellos «ayer mismo antes de un partido de la Eurocopa», donde la policía tuvo que abatir a un hombre que intentaba atacar a varios seguidores de la selección de los Países Bajos con un hacha.

Además, recordó que la semana pasada la Guardia Civil detuvo a varios yihadistas en Gerona, Tenerife, Algeciras y Almería, y desmanteló una central mediática del Estado Islámico que difundía propaganda «instando a sus seguidores en España a atentar en el Estadio Santiago Bernabéu y disparar a los jugadores del Real Madrid».

El portavoz y diputado destacó también que «más de 4.000 personas han muerto este año intentando llegar a Canarias», y culpó de estas muertes a «las mafias que empujan a estas personas a jugarse la vida y a los políticos que incitan a venir a España».