«Las gestiones que a mí me encargan con el señor El Assir [Abdul Rahman El Assir, el mercader de armas hispano-libanés en busca y captura internacional] eran evitar que este señor amenazara con aportar información tan grave como es que el Estado español vendiera bombas de racimo, a pesar de estar prohibidas en 2008», comenta Villarejo en la puerta de la Audiencia Nacional hoy . Argumenta precisamente ésto, es decir, sus conversaciones con el actual magistrado , Don Fermín Echarri, y con Abdul El Assir, para pedir su recusación actualmente en el caso Tándem.

Recusación

Si no se admite esta recusación afirma Villarejo que irá a declarar «como testigo a la Corte Penal Internacional sobre la venta clandestina», si es necesario, dice. La defensa del ex comisario ha presentado un incidente de recusación contra el magistrado de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras hacerse pública su vinculación en este asunto; es decir, pide el abogado de Villarejo recusar al magistrado Fermín Echarri de Tandem por su actuación en el caso de Abdul Rahman El Assir, un mercader de armas hispano-libanés que acompaña estos días en Abu Dabi a Juan Carlos I.

El comisario anotó en 2014 en uno de sus diarios las presuntas maniobras que llevó a cabo para tratar de influir en el magistrado, que en esas fechas instruía en el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid una causa por delitos fiscales contra El Assir. Villarejo pide que se incluyan como pruebas los documentos que demostrarían que entre ambos se llevaron a cabo negociaciones para «reconducir la situación».

Responde a OKDIARIO

En respuesta a una pregunta de OKDIARIO, explica que sus conversaciones con El Assir «están grabadas, pero que él lamentablemente no tiene copia». «Claro que hay conversaciones en árabe, en francés, en español» insiste el ex comisario. «Voy a ir hasta el fondo, cúal era mi función como agente de inteligencia…, si quieren una catársis , hagamos una catársis. Así funcionan los Estados», apostilla.

La defensa de Villarejo pidió la recusación de -como dice Villarejo para referirse al magistrado- don Fermín, el magistrado de la Audiencia Nacional que le juzga en el caso Tándem, y asegura que en su día se reunió con este magistrado y él mismo para abordar el caso El Assir y buscar soluciones.

-¿Es viable la recusación al magistrado don Fermín..?

-Desconozco lo que van a decidir. He sido delicado para no entrar en el fondo ..Don Fermín se reunió con un agente de inteligencia en una causa que él llevaba y en una relación cuestionable de su objetividad .. Me enteré el día 28 y aquí estamos.

Villarejo habla también sobre las fotos comprometidas que recientemente se han visto en AbuDabi de El Assir con el monarca español emérito y responde a OKDIARIO sobre ello sin tapujos. «Cree que es para garantizarse la impunidad y que no prosperen las peticiones de extradición de España y Francia», dice .

-¿Esa foto de Abu Dabi es un aviso a navegantes?

– Tiene que tener alguna razón, a mí me parece una imprudencia. Y además cuando la he visto publicada, he visto claramente que está a la derecha del rey emérito y al lado su yerno Hugo.

-¿Una imprudencia por parte del monarca emérito?

-Por parte de quienes deciden los intereses del Estado. Este tema ha llegado a un nivel de descontrol … que van a salir muchas más cosas. Yo he pedido que me devuelvan mis diarios íntimos, mis anotaciones personales para recordar las cosas que he hecho.

-¿Cómo se presenta el caso Tandem?

-Yo confío en que no esté ya todo condenado de antemano. Si estoy condenado pues ahorrémonos este paripé y dinero al contribuyente. Mientras esté vivo, voy a seguir hablando. Algún genio pensará vamos a volver a meterlo en prisión y así lo callamos…En prisión es el único sitio donde te pueden eliminar y no queda rastro. ¿Hasta dónde estamos desnudando al Estado?

-¿Tiene mucho qué contar?

-Todo aquello de lo que he tenido conocimiento. Voy a hablar de todo y si no me dejan aprovecharé mi derecho a la última palabra para aportar pruebas …El Estado es el que me debe a mi dinero por todos los trabajos que hice.