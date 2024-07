El Supremo desmonta otro bulo del PSOE: la Policía no investigó ilegalmente al suegro de Sánchez

Varapalo del Tribunal Supremo al PSOE: no hubo una investigación policial irregular sobre los negocios de saunas del suegro de Pedro Sánchez. La Sala de lo Penal expone, en una sentencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que el Ministerio del Interior no prevaricó, ni tampoco se incurrió en un delito de revelación de secretos al publicarse un audio en el que el ex comisario Villarejo informaba de los negocios de la familia política de Sánchez al que fuera número 2 de Interior en el Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez. El ponente de la sentencia, Francisco Javier Vieira, rechaza así la petición de los socialistas de que se practicaran más diligencias en la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre el mencionado asunto.

El PSOE pretendía demostrar la existencia de lo que denominan como «la policía patriótica del PP». Para ello solicitaron al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, que citase a Villarejo y a Francisco Martínez por la conversación sobre Sánchez que mantuvieron en una cafetería. Además, el PSOE pedía personarse en las piezas separadas del procedimiento judicial de modo que pudiera tener acceso a toda la información incluida en el sumario. El juez García-Castellón declinó la petición de las testificales en un auto fechado el 16 de mayo de 2024, algo que provocó que los socialistas recurrieran ante el Supremo.

La deliberación sobre este asunto tuvo lugar el pasado 28 de junio. Los togados del Supremo coinciden por unanimidad en que deben tumbar las pretensiones del PSOE. «Deben hacerse dos precisiones respecto de esas quejas: no consta que se le haya impedido el acceso a las actuaciones que reclama […] y no corresponde al órgano judicial informar a las partes sobre los extremos concretos que puedan constar en el procedimiento», precisa la Sala Segunda.

El abogado del PSOE también pidió al Tribunal Supremo que citara como investigados a Villarejo y Martínez, ya que la conversación que mantuvieron, a su juicio, probaría la existencia de una investigación policial prospectiva y que se usó la información obtenida en beneficio propio para perjudicar a los adversarios políticos. Los magistrados tumban estas tesis: «No hay indicios de haberse encargado una investigación oficial policial irregular, lo que descarta la concurrencia de alguna decisión administrativa arbitraria que pudiera integrar un delito de prevaricación. Y zanjan: «Su citación, por tanto, como investigados carece en estos momentos de utilidad a los efectos de la investigación penal».

La filtración

El PSOE también afeó en su recurso ante el Tribunal Supremo la publicación de la grabación de audio de esta conversación en los medios de comunicación. Los magistrados consideran que la filtración no podría incardinarse en un delito de revelación de secretos. «No consta por quién fueron revelados, ni esos datos podían considerarse secretos o provenientes de informaciones de las que hubieran tenido conocimiento por razón de sus cargos, las dos personas a la que se pretende citar como investigados», alegan.

Los togados, también señalan que esta información era conocida por más personas debido a que el suegro de Pedro Sánchez tenía relación con otros comisarios de la Policía Nacional. «No parece deducirse de las actuaciones que, cuando se produjo la difusión de esos datos, más de un año después de llevarse a cabo esa conversación grabada, formaran parte de algún archivo reservado o sólo fueran conocidas en el ámbito policial por un reducido número de personas», expone la sentencia. El propio fiscal encargado del caso aseguró en un informe que dicha información era conocida por múltiples personas.

La Audiencia Nacional

Previamente al fallo del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional también desmontó el bulo del PSOE sobre que la policía había investigado a la familia de Sánchez cuando el PP dirigía el Ministerio del Interior. «No existen indicios de que la información relativa al suegro del presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, sea resultado de ninguna investigación en la que hubieran participado José Manuel Villarejo Pérez, en su condición de Comisario del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la DAO, y Francisco Martínez Vázquez, desde su puesto de secretario de Estado de Interior», zanjó en un auto el instructor que lleva años investigando a Villarejo.