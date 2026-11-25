El artista madrileño Tomás Martín Moreno (Madrid, 1939), miembro durante 16 años del equipo del escultor del Valle de Los Caídos, Juan de Ávalos, recuerda a OKDIARIO la fiesta que celebraron republicanos y antiguos combatientes cuando supieron que los caídos de ambos bandos serían enterrados juntos en el monumento a la concordia: «Lo más importante era la paz».

«El Valle de los Caídos es la tumba de patriotas de las dos Españas, porque tan patriotas eran unos como eran otros», sostendrá el escultor, discípulo de Ávalos, que rompe por primera vez su silencio.

El último escultor vivo del equipo que lideró Juan de Ávalos en Cuelgamuros reivindica el Valle de Los Caídos como un símbolo de reconciliación entre españoles que combatieron en bandos enfrentados y denuncia que, décadas después, se pretenda reabrir heridas que, según su testimonio, allí comenzaron a cerrarse.

Martín Moreno trabajó junto a Ávalos, al que considera su maestro, y conoció desde dentro la construcción de las esculturas que hoy presiden el Valle. Su historia personal está ligada a la Guerra Civil por una circunstancia especialmente significativa: su padre combatió defendiendo a la República y, años después, terminó trabajando en el mismo monumento que Franco mandó construir.

El escultor recuerda con especial emoción el día en que el escritor gaditano José María Pemán acudió al estudio donde estaban realizando una escultura suya y anunció que los caídos de las dos Españas serían enterrados juntos en el Valle para que comenzaran a olvidarse los odios y los rencores. La noticia desató una celebración entre los artistas y trabajadores del taller de Ávalos.

«Ese día, en el estudio de Ávalos, hicimos una fiesta increíble», relata. Una anécdota apenas conocida que demuestra que la historia impuesta por la Ley de Memoria Democrática es ajena a la verdad. No era una celebración cualquiera. Entre los asistentes se encontraba su propio padre, que había hecho la guerra contra Franco, además de compañeros que habían combatido o trabajado con la República. Había antiguos miembros de las fuerzas de seguridad, trabajadores de izquierdas y personas que habían vivido la contienda desde el otro lado.

«Había cantidad de gente que había estado con la República y en la guerra, y el fiestón fue increíble porque lo más importante era la paz, la paz, el olvidarse de tanta tragedia», recuerda. Una escena que, para Martín Moreno, resume el espíritu con el que nació el monumento y que contrasta con la batalla política que hoy rodea Cuelgamuros.

El testimonio del escultor también desmonta la imagen de Ávalos como un artista identificado con el franquismo. El maestro tenía, según desvela, el carné número siete del Partido Socialista de Mérida. Había sido director del Museo Arqueológico de la ciudad, fue depurado tras la Guerra Civil y tuvo que marcharse a Portugal para ganarse la vida.

Su regreso se produjo de una forma inesperada. Franco vio una obra de Ávalos en la Exposición Nacional de Bellas Artes y preguntó quién la había realizado. «Cuando le dijeron que era ‘un escultor rojillo que estaba en Portugal’, ordenó que lo llamaran para participar en el concurso de las esculturas del Valle», recordará. Ávalos presentó 75 bocetos en apenas una semana o diez días y ganó.

Martín Moreno también alerta del deterioro del conjunto escultórico por la falta de conservación. Asegura que el agua se filtra por las juntas y que están desprendiéndose fragmentos de los evangelistas y las virtudes. Reclama que se cree una entidad que garantice su restauración antes de que el monumento termine deteriorándose irreversiblemente.

Y lamenta que nadie del Gobierno de Pedro Sánchez se haya interesado por conocer su experiencia y la historia del Valle. «No», responde cuando se le pregunta si algún miembro del Ejecutivo le ha llamado en estos años. A su juicio, el PSOE y sus socios han convertido el monumento en un instrumento para «remover los odios por beneficio propio».

Su mensaje final es una reivindicación de la memoria de quienes murieron en ambos bandos, sin distinciones. «Aquello es un cementerio de patriotas y es un cementerio católico. Los cementerios católicos son intocables», afirma. Y sentencia: «Hay que recapacitar y hay que mantenerlo».

Para el escultor el futuro de España pasa por la reivindicación de la Hispanidad, que considera «el mayor legado de una patria en Occidente»: «Si la gente supiera la verdad, el horizonte sería otro». Ahora a sus noventa años, forma parte de la junta directiva del Círculo Cultural Hispanidad de Madrid, una asociación sin ánimo de lucro que tiene como fines poner el valor el acervo cultural hispánico.