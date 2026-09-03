Trump dice que España es un «país arruinado» y que la invasión de Ceuta es «muy triste de ver»

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha dicho este jueves que España será un «país arruinado», en relación con la invasión masiva en Ceuta del 30 de julio. El líder estadounidense a dicho que la crisis que sufre la ciudad por el cruce de 80.000 inmigrantes ilegales desde Marruecos «es triste de ver».

«España será un país arruinado. Yo he tenido mis propios problemas con España porque no se comporta muy bien con respecto a la OTAN. No paga lo que debería pagar», ha dicho Trump durante una entrevista en el Reino Unido este jueves. El magnate estadounidense ha hablado de la crisis de la ciudad autónoma y ha reflejado la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver», ha afirmado Trump sobre la situación de Ceuta y ha señalado que, aunque el Reino Unido tiene «sus propios problemas», «no tienen a miles de personas irrumpiendo en su país de esa manera». «Nunca he visto nada parecido», ha dicho el presidente estdounidense.

No es la primera vez que Trump habla de la situación provocada por la invasión de Ceuta. El líder estadounidense ya relacionó el cruce masivo de la frontera española con las «leyes débiles» y la «mala gestión» del Gobierno de Pedro Sánchez. En aquello primeros días Trump aseguró que «no sabían que hacer» ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales.

El presidente republicano hacía referencia en aquella ocasión a la interpretación de que la sentencia del Tribunal Supremo de España del pasado mes de julio prohibía devolver a inmigrantes ilegales que hubieran llegado a nado a España.