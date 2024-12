Tezanos se pliega al argumentario de Ferraz y ataca a los jueces por «perseguir» a la familia de Sánchez

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, se ha plegado al argumentario del PSOE y también ha arremetido contra los jueces por el hecho de investigar a familia del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. En su último artículo publicado en la revista Temas para el debate, Tezanos ha criticado las «terribles persecuciones judiciales con las que se acosa a algunos de los representantes legítimos y a sus familias». Una alusión implícita a Sánchez, cuya mujer, Begoña Gómez, y hermano, David Azagra, están siendo investigados por dos juzgados diferentes (en Madrid y Badajoz) por la presunta comisión de cuatro y cinco delitos, respectivamente.

Tezanos realiza este ataque a los jueces a la vez que los responsables del partido en el que ha militado durante décadas cargan también contra ellos y hablan de lawfare y «cacería». El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, afirmó en el 41º Congreso federal de los socialistas celebrado en Sevilla que Sánchez y su entorno personal están siendo difamados con «las mismas mentiras de siempre», pero «propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión en prime time, en programas de radio, en digitales, en tertulias, en canales de YouTube, en redes sociales o en columnas de prensa de toda la vida, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial», enfatizó.

En su artículo, titulado Ganó Trump, ¿fallaron las encuestas?, José Félix Tezanos, muy cuestionado por inflar los sondeos electorales a favor del PSOE y no acertar los resultados de las urnas, adopta también el papel de víctima. «Lo más curioso -señala- de lo que está ocurriendo en nuestras sociedades es que las nuevas derechas extremas y sus estructuras de poder e intoxicación, en su afán desmedido por intentar controlar la difusión de noticias y encuestas, se dedican a realizar campañas de intimidación y acoso institucional y personal contra cualquiera que se sale de sus consensos impuestos», esgrime.

«Algo -continúa- sobre lo que yo, y el CIS, hemos sufrido no pocos efectos durante los últimos seis años. No solo a través de insultos y descalificaciones periodísticas y políticas, sino también mediante denuncias judiciales. ¡Por no mencionar las terribles persecuciones judiciales con las que se acosa a algunos de los representantes legítimos y a sus familias!», recalca Tezanos en su andanada contra los jueces.

Pese a sus desaciertos y sus manipulaciones favorables al PSOE, Tezanos lamenta, además, que «en el mundo actual no les pasa nada a los que manipulan sistemáticamente la opinión con sus plataformas informativas y sus encuestas orientadas a propiciar distintos estados anímicos, o incluso a procurar no asustar ni movilizar a los electorados contrarios a sus ideas, como ha ocurrido en este caso», dice sobre lo ocurrido, a su juicio, en pasadas elecciones estadounidenses.

En esta línea, el ex miembro de la Ejecutiva federal de Pedro Sánchez sostiene que «Trump y los trumpistas no solo avasallan en su proceder cotidiano, sino que nunca se resignan a perder, amenazando constantemente con impugnar las elecciones que puedan perder, arremetiendo contra sus adversarios y contra las instituciones democráticas que no controlan. Y si se tercia denunciando también a las familias, amigos y seguidores de los líderes, a los que persiguen y denigran en los tribunales», insiste Tezanos, tratando de asemejar el trumpismo a la oposición de PP y Vox en España.

«Crispador»

En su anterior artículo en la misma revista, cuya publicación coincidió con la campaña electoral en EEUU, Tezanos comparó a Trump -finalmente ganador- con Joseph Goebbels, ministro nazi de Propaganda. «El gran inspirador primigenio -escribió- de determinadas formas de proceder en política fue Goebbels, que en el contexto de un clima crispado y crispador definió los dos principales andamios de la práctica difamatoria cuando subrayó que las mentiras en la publicidad política cuanto más grandes, mejor (para que sean creídas) y cuanto más repetidas (con machaconería), más eficaces», señaló el presidente del CIS en la equiparación con Trump.

Tras dicha referencia al ideólogo del nazismo, Tezanos afirma que «en estas y otras prácticas, el paradigma es Donald Trump», al que responsabiliza del «golpe de Estado» del asalto al Capitolio. Junto a ello, el presidente del CIS dice que «estamos llegando a un punto en el que se propalan las estrategias de odio y acoso, de insultos y denigraciones, de falta de sentido del humor y de mala leche, y de un espíritu de destructividad creciente».

Se da la circunstancia de que la revista Temas para el debate es una de las principales publicaciones de la fundación Sistema que preside el sociólogo socialista y que está detrás de la entidad Iniciativas Editoriales Sistema SA como firma administradora. Dicha revista, tal y como ha publicado OKDIARIO, ha recibido subvenciones públicas del Ministerio de Cultura en los últimos años.