La reacción de la extrema izquierda a los ataques terroristas de Hamás el pueblo de Israel no deja de sorprender. La televisión de Pablo Iglesias se ha sumado a aquellos que se resisten a referirse al citado Hamás como lo que realmente es, un grupo terrorista, y a condenar su barbarie.

Fue durante la emisión de uno de sus programas cuando uno de sus integrantes, Manu Levín, se refirió a ellos como «un partido político», negando que, en efecto, se trate de «un grupo terrorista»: «No hay que olvidarlo nunca. Es un partido político que gobierna Gaza, que cuando ha habido elecciones allí las ha ganado», comenzó.

«Sí, tiene un brazo armado, que tienen o han tenido también otras organizaciones palestinas rivales de Hamás, como Fatah, que gobierna Cisjordania y que jamás ha sido declarada organización terrorista por Estados Unidos, Israel, Japón, Canadá, Australia, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Egipto o Paraguay», continuaba.

«Otros países como Turquía, Brasil, China, Rusia, Noruega o Suiza, por ejemplo, no la consideran como tal, no la consideran organización terrorista. Por lo tanto, calificar a Hamás, como hace la prensa occidental sistemáticamente como grupo terrorista, como mínimo, es un planteamiento no objetivo que está alineado con un determinado bloque de países y de intereses geopolíticos», argumentaba, obviando que la Unión Europea sí que ha reconocido a Hamás como tal.

Pablo Iglesias, del lado de los palestinos

Pablo Iglesias, por su parte, tampoco dudó en mostrar públicamente su postura ante los ataques de Hamás sin mencionar en ningún momento a las víctimas israelíes: «El pueblo palestino sufre la ocupación, la violencia colonial y el apartheid».

El pueblo palestino sufre la ocupación, la violencia colonial y el apartheid. Llama la atención ver a los que apelan al derecho de defensa de Ucrania mirar hacia otro lado e incluso justificar a Israel. Hay que defender la paz y el derecho de Palestina a ser una nación soberana pic.twitter.com/MZ1EpQpG67 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) October 7, 2023

Hay que recordar que, en julio de 2013, Pablo Iglesias declaró en un programa que presentaba en una televisión financiada por el régimen de Irán, que «en política se trata con todo aquel que tenga la fuerza suficiente para sentarse en la mesa de negociación», haciendo referencia, precisamente, a grupos terroristas: «Seguramente habréis escuchado muchas veces eso de que no se negocia con terroristas o que sólo con los instrumentos del Estado de Derecho puede combatirse al adversario. Creedme si os digo que no son más que estupideces propias de cínicos que no se atreven a llamar a las cosas por su nombre».