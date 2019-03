Sofía Rincón a OKDIARIO: “No voy a la huelga del 8M, el feminismo hegemónico es machista”

La artista Sofía Rincón no irá a la huelga feminista del 8M porque considera que “el feminismo hegemónico es machista”. Tras convertir su última canción Like a VOX en un verdadero fenómeno viral, Rincón se sienta con OKDIARIO para analizar el panorama político actual.

¿Cómo va a ser una huelga antisistema si todas las instituciones se han puesto en su avatar de Twitter el logo de la huelga? Es que es absurdo”, se pregunta.

PREGUNTA. Este viernes se celebra la huelga feminista, ¿el 8M vas a hacer huelga?

RESPUESTA. No voy a hacer huelga porque considero que el feminismo hegemónico es machista. No buscan una mujer fuerte, ni una mujer que sepa enfrentarse a la vida, sino una mujer que dependa de las instituciones. Y eso, ninguna mujer dura que haya cambiado la historia, que haya salido adelante cambiando su vida, o esté realmente empoderada puede reivindicar una dependencia estatal.

Dan unos argumentos basados en la emotividad, la misericordia… y esos son sentimientos muy buenos, toda mujer que ha cambiado el mundo, lo único que ha tenido que hacer ha sido demostrar su inteligencia. Pues eso es lo que hay que reivindicar. ¿Cómo va a ser una huelga antisistema si todas las instituciones se han puesto en su avatar de Twitter el logo de la huelga? Es que es absurdo.

Sofía Rincón: “Ojalá se hubiera apoderado solo del feminismo. La izquierda se ha apoderado del feminismo, del arte… de todo lo que significa algo bueno. Tu no puedes ser de derechas y ser algo bueno

P. La izquierda ha abanderado y ha hecho suyo este movimiento. Precisamente por eso, muchas mujeres no se sienten representadas y se quedan fuera de este movimiento. ¿Qué te parece que la izquierda apadrine el movimiento feminista?

R. Ojalá se hubiera apoderado solo del feminismo. Se ha apoderado del feminismo, del arte… se ha apoderado de todo lo que significa algo bueno. Tu no puedes ser de derechas y ser algo bueno. Todo lo que significa derecha es algo terrorífico. Este monopolio de la izquierda lo que genera es que sea imposible generar diálogos. Y si no hay diálogos, no se puede avanzar como sociedad. Tiene que haber una derecha y una izquierda. La gente no puede tener miedo a que les llamen fachas por tonterías. Es que se está banalizando el término. ¿Qué vas a hacer cuando se presente la gente que realmente es radical?¿Qué término utilizas?

La derecha como performance

Hace apenas dos semanas, logró convertir su canción Like a VOX en un verdadero fenómeno viral. Cuatro minutos en los que Sofía Rincón parodia la situación política actual. Una parodia o canción protesta en la que no se desea ni un tiro en la nuca a nadie ni la muerte de un guardia civil o miembro de la Casa Real.

Detrás de esos cuatro minutos, Sofía explica a OKDIARIO que “fue un trabajo de mes y medio porque el objetivo del viral era el principio de algo. No es un fin como tal sino que quiero iniciar un movimiento que es ‘la derecha como performance’”.

Rincón afirma que “toda la cultura está monopolizada por la izquierda. Tu no puedes ser actor y ser de derechas. No puedes dar tu opinión libremente porque sino te hacen pedir disculpas públicamente. Unas disculpas si son sentidas tienen lógica, pero unas disculpas obligadas es algo realmente absurdo y dice mucho de la situación ideológica actual”.