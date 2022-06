Pedro Llorente Rodríguez es secretario de Política Institucional en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y miembro del Comité Regional del PSOE de Madrid. Según ha comentado él mismo a OKDIARIO se considera un socialista de «pata negra» y apoya abiertamente al actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, al que considera «el futuro del PSOE». Llorente ha concedido una entrevista a este medio para aclarar los detalles de su denuncia por «sustracción internacional de menores» que ha interpuesto contra su ex mujer por llevarse a sus hijos, sin previo aviso, a Rusia.

PREGUNTA.- En primer lugar Pedro, ¿qué tal está? Lo que le ha pasado es muy grave.

RESPUESTA.- Bueno, lo primero, es agradecerte el interés que tienes tú y el interés que tiene tu medio en todo esto. Que OKDIARIO se haya hecho eco de mi problema. Como comprenderás, mi estado es de una honda preocupación. Ayer hizo una semana que no sé nada de mis hijos. ¿Mi hijo tiene el móvil desconectado? Le estoy mandando whatsapp y sé que los lee y tengo algún conocimiento de él, porque él sí está hablando con compañeros de colegio, compañeros de equipo de fútbol, que sus padres sí me dicen ‘Oye, tu hijo sí está hablando con los nuestros’. Entonces, pues, como comprenderás, te reitero mi profunda preocupación y tristeza. Es una pena muy grande.

P.- Pedro, cuénteme desde el principio que ha ocurrido y porque ha denunciado a su ex mujer por sustracción internacional de menores

R.- Te comento. A mí el lunes de esta semana me llaman del instituto donde acuden mis dos hijos, que es el Instituto de Educación Secundaria Público, Ramón y Cajal, y me dicen que no están yendo a clase ninguno de los dos y ya llevan faltando jueves, viernes y lunes. El miércoles los había dejado a los dos en la puerta del instituto. Entonces están faltando. Y en la época que estamos, que además son faltas importantes porque están perdiendo exámenes finales. Entonces, cuando llego allí me reúno con la directora, jefe de estudios y los tutores de ambos y me dicen que no saben nada de ellos y que no han tenido ninguna llamada por parte de la madre, que es la que tiene la custodia. Entonces decidieron ponerse en contacto conmigo porque no sabían nada. Uno de los tutores dijo que el marido de mi ex le dijo que ya les llamarán. A mí me parece algo muy grave y muy, muy triste. Posteriormente lo que hago es poner una denuncia en la comisaría de Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, ante el grupo de Menores, manifestándoles estos hechos y mi preocupación porque a ver, yo sospecho que se los han llevado a Rusia.

P.- ¿Lo sospecha porque su ex mujer es de nacionalidad rusa?

R.- Evidentemente. Ya hace unos años que también puedo demostrar con denuncias, con divorcios, incluso con un divorcio ruso, que me mandaron un divorcio muy gracioso porque me divorciaron los rusos sin conocerme y me divorciaron en ausencia. Entonces llueve sobre mojado, como se dice en español, yo tengo esa sospecha. Primero, porque mi ex mujer es periodista, trabaja para un medio, vamos a decir que del Kremlin que es el Russia Beyond the Headlines, que es un medio muy parecido a lo que es Rusia Today. Estamos en una situación muy grave ahora mismo, lo que está viviendo no solamente Rusia, Ucrania, sino también Europa y todo el mundo. Nosotros habíamos tenido unos cambios de pareceres vía WhatsApp sobre las vacaciones de mis hijos. Yo le dije que ella tenía que cumplir el convenio. El convenio es entre el 1 y el 31 de julio, que es cuando ellos pueden viajar a Rusia. Le pedí, en ese caso, poder recibir información diaria sobre mis hijos, como se ha hecho otras veces, que nunca se ha cumplido. Pero sí es verdad que esta vez yo tengo más preocupación. Estamos en un estado de guerra o ellos están en un estado de guerra y que no sabes lo que puede pasar. Al fin y al cabo ellos están a 400 Km del frente, que viendo la tecnología actual no es muy lejos.

P.- Entonces sí que tiene la certeza de que están allí.

R.- Sí. Una vez que yo pongo la denuncia aquí en la comisaría de Alcobendas ese mismo día recibí dos mensajes. Uno desde el móvil de mi hijo. Diciéndome que no se había podido despedir de mí por ‘las sanciones’. Cuando él se estaba mensajeando con amigos. Luego, su madre, mi ex mujer, me pone un mensaje. Que se han ido de urgencia porque sus padres han tenido un accidente automovilístico. Lo que marca el convenio. Lo que marca el sentido común, si sus padres han tenido un accidente automovilístico, es naturalmente, cogerte un avión e irte a cuidarlos. A verlos. Pero lo normal en este caso es que haga lo que marque el convenio: Oye Pedro, me ha pasado esta desgracia. Recoge a tus hijos y cuídalos como los cuidas en el tiempo que te corresponde. Ella se ha tomado esas libertades que por supuesto contradicen lo que es el convenio regulador. Me lo tienen que poner en conocimiento, mandarme los billetes de avión y todo esto no se ha hecho, no se ha informado. Solo se me mandan un whatsapp cuando ya se ha puesto una denuncia. No se me ha llamado. No puedes llevarte así a mis hijos. Ahora mismo yo no sé qué va a pasar, si vuelven, con la escolaridad del año que viene. Pierden exámenes finales, pierden escolaridad y además, si su madre supuestamente va a cuidar a unas personas que han tenido un accidente, lo que menos te llevas es a unos niños que no te van a poder ayudar, que además te van a quitar tiempo porque tú tendrás que prestarle las atenciones debidas a tus padres, entiendo yo. Y en todo caso, cuando pasan estas cosas, lo que rige el convenio es que el padre se tiene que quedar con ellos.

P.- Me comentó que su ex mujer actualmente estaba casada. ¿Qué opina su actual marido de toda esta situación?

R.- Pues no te puedo decir, primero porque no he tenido ningún contacto con él. Lo único que te puedo decir que unos días antes de la desaparición de mis hijos, él llamo a mi abogada para decirle que yo tuviera más comprensión y que dejara que mis hijos pasaran el verano entero en Rusia, o una parte mucho más amplia de la que marca el convenio. Mi abogada respondió que el convenio marca una cosa y se tiene que cumplir. Si otros años anteriores he sido más generoso, eso no significa que esa generosidad se convierta en norma. Este año yo ya tenía contratadas mis vacaciones, mi mes de agosto para irme con mis hijos. Con el marido de mi ex mujer no tengo trato ninguno ni quiero tenerlo. Yo con quien tengo que hablar es con ella. Y con mis hijos que ya no son niños pequeños. Mi hijo en noviembre cumple 15 años y yo creo que ya puede tener raciocinio.

P.- Pedro, usted es un cargo público del Partido Socialista. ¿Ha recibido alguna muestra de apoyo por parte del PSOE?

R.-Bueno, pues he recibido muchísimas del PSOE de Madrid, que es donde me muevo yo. Ayer hablaba, que además me hizo especial ilusión porque es un compañero que le tengo un profundo respeto y muchísimo cariño y yo creo que es el futuro del PSOE de Madrid, con Juan Lobato, nuestro querido secretario general, que me llamó. Como sabréis tiene tres hijos y yo creo que él siente especialmente todo esto. También tuve una llamada muy, muy amable, muy cariñosa y muy muy cercana por parte de Mercedes González, la delegada del Gobierno en Madrid y secretaria general del PSOE de la ciudad de Madrid. La verdad es que las palabras de apoyo, de ánimo y de cariño que me dió Juan Lobato son extensibles a Mercedes González. Y por supuesto también quiero agradecer el apoyo que me ha mandado gente de otros partidos como el Partido Popular. Recibí una llamada de una dirigente del Partido Popular que realmente me emocionó porque al final somos compañeros de trabajo, nos cruzamos, somos del mismo pueblo y a esta persona que sin su permiso no la voy a nombrar, pero que sepa que esa llamada me emocionó. Es una diputada del Partido Popular. En estas cosas, no hay colores ni hay bandos.

P.- ¿No cree que estas muestras de cariño se contradicen con el apoyo que el PSOE brinda a la ideología de género y al feminismo radical?

R.- Yo en eso siento disentir. No creo. Estoy en un partido donde llevo 35 años. Para mí el feminismo es Matilde Fernández, el feminismo es Carmen Chacón, el feminismo es Margarita Robles, el feminismo es Nadia Calviño. Es verdad que, como tú bien dices, hay en el actual Gobierno de España una coalición. Yo respondo por lo que dice el PSOE. Entonces yo sobre lo que dice la otra parte del gobierno no te puedo decir. Pero el PSOE siempre ha defendido el feminismo y seguirá defendiendo. Y yo lo defiendo, pero siempre basado en una igualdad, en una justicia y evitando excentricidades o posturas radicales. Pero por ponerte un ejemplo, a veces es verdad que ha habido una opinión pública que en determinados momentos se ha cegado. Quiero recordarte que cuando fue el famoso caso de Juana Rivas. No solamente fue la izquierda quien la apoyó, sino también Mariano Rajoy. Entonces yo creo que tenemos que centrar el debate en España, es decir, aquí hay personas y lamentablemente ni el bien ni el mal son privativos de un sexo, de un género. Hay personas que se relacionan en matrimonios, en relaciones laborales, en relaciones deportivas. Y lo que importan son los hechos y las pruebas.

P.- Ha mencionado el caso de Juana Rivas. ¿Ve un paralelismo con su caso?

R.- ¿A nivel personal? Bueno, pues puedo ver ciertas coincidencias. Juana Rivas se casó con un italiano. Estamos hablando de que al final, cuando tú te casas con una persona y te instalas en otro país, tienes que ser muy respetuoso con las leyes de ese país. Y por supuesto, si tú te casas con una señora sueca o noruega, pues tendrás que ver que si algún día tienes unos hijos, pues tu vida tiene que permanecer en ese país. No puedes decir que ahora quiero que mis hijos hagan vida en España. Naturalmente, cuando tú vas a un sitio, lo primero que tienes que respetar son las leyes de ese país y saber a lo que te comprometes. Hace tiempo tuvimos otro caso en España. No me acuerdo el nombre de la mujer que era valenciana, que acabó en una cárcel de Estados Unidos porque se trajo a su hija de Estados Unidos a España. No sé si lo recuerdas. Entonces, si tú vas a Estados Unidos y tienes un hijo en Estados Unidos, respeta las leyes de Estados Unidos. Lo que tienes que tener claro es que cuando una familia se rompe hay que pensar. Que desde luego, primero es el interés de los niños y lo mejor para los niños y lo mejor para los niños es tener a sus dos progenitores cerca, a su padre y a su madre, a su padre y a su padre, o a su madre y a su madre, pero que los dos estén cerca.

P.- ¿No cree que hay hombres en la izquierda abocados al ostracismo en sus partidos por sufrir casos como el suyo?

R.- Bueno, es verdad. Voy a responder sólo por el PSOE, que es mi partido, al que llevo 35 años perteneciendo y del que estoy sumamente orgulloso. Voy a seguir perteneciendo a él. Yo vengo de la Facultad de Derecho. Es verdad que hubo una época que eran necesarias estas leyes para que se pusiera esa igualdad, pero yo, cuando estudiaba Derecho, la mayoría de mis compañeras eran mujeres. La mayoría de mis profesoras eran mujeres. Es verdad que cuando ibas al Tribunal Supremo todo eran hombres. Eso se ha ido cambiando con el tiempo. Yo estudiando Derecho tuve la suerte de tener en Derecho laboral a Milagros Calvo que fue la primera mujer que perteneció al Tribunal Supremo en España. A mí en clase me hablaban en femenino y no tenía ningún problema, me parecía hasta normal porque había mayoría de mujeres. El problema viene cuando muchas veces buscas esa radicalidad y ahora no te hablo del PSOE. Cuando buscas esa radicalidad, esa excentricidad, todo tiende muchas veces a caricaturizarse. Pero eso pasa también cuando hablas de nacionalismos o de otras cosas. No quiero entrar en otros debates porque no es el caso, pero muchas veces también pasa. Yo creo siempre, y voy a citar a Juan Lobato, en la tranquilidad. Yo creo en eso, en el sosiego, la tranquilidad, en escuchar. En escuchar la voz de la calle. La sociedad muchas veces avanza mucho más rápido que nosotros, normaliza cosas. Yo creo, creo en eso.