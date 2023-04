En Moncloa asumen que Pedro Sánchez necesitará el apoyo de sus socios para seguir como presidente tras las próximas elecciones generales. Por ello, consideran que es «una muy buena noticia» la presentación de Sumar, el nuevo proyecto de Yolanda Díaz con el que quiere ser «la primera presidenta» de España. Así lo ha defendido el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

«Es una muy buena noticia que las fuerzas políticas variadas, diversas, que están a la izquierda del PSOE se organicen y vayan unidas y sería todavía mejor que fueran todas, sin excepción, en ese proyecto único que es Sumar y que echó a andar ayer», ha asegurado Bolaños este lunes en declaraciones a los medios en el Palacio Real, donde ha visitado la iniciativa de Patrimonio Nacional Todo un palacio por descubrir.

En este sentido, el ministro socialista ha transmitido su «deseo» de que se incorporen también al proyecto de Yolanda Díaz «todas» las formaciones que «están a la izquierda del PSOE», en alusión a Podemos, socio en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre el cruce de reproches entre el partido morado y Sumar. Félix Bolaños se ha limitado a expresar «todo el respeto» por la plataforma de Yolanda Díaz.

«Ayer fue un día para que los votantes progresistas tengan la ilusión de que va a haber una legislatura más de avances sociales en España, y la va a haber de la mano de Pedro Sánchez», ha recalcado el ministro de la Presidencia.

No obstante, Bolaños no cree que Sumar le pueda «quitar votos» al PSOE en las próximas elecciones generales, como afirmó el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. «Puede ser. Todavía no son una realidad electoral, pero eso puede pasar perfectamente. Conozco gente que ahora mismo está dudando entre votar al PSOE o a Yolanda Díaz a nivel nacional», afirmó Page en una entrevista a La Razón.

«Sin siglas»

Yolanda Díaz ha rechazado que Sumar vaya a ser una «suma de siglas». «Sumar es un movimiento ciudadano completamente autónomo y no subalterno. No va a haber suma de siglas en absoluto, creo que hemos sido clara desde hace mucho tiempo», ha señalado Díaz este lunes en una entrevista a La Hora de La 1 de TVE.

Sobre una posible alianza con Podemos, Díaz ha afirmado que Sumar no va a ser una «suma de siglas». «Los partidos han de estar, pero no tienen que ser», ha sostenido sobre este asunto. También ha revelado que la última vez que habló personalmente con Iglesias fue el pasado mes de enero, en una conversación «muy interesante» sobre los «los problemas de España y del mundo», sin llegar a dar más detalles. Y ha recordado que fue al ex líder de Podemos la primera persona a la que le avanzó su idea de crear Sumar.