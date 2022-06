Pedro Sánchez se prepara para asestar el segundo incumplimiento a EH Bildu. Tras engañar a la formación abertzale con la promesa de derogar la reforma laboral a cambio de que apoyasen uno de sus decretos del estado de alarma que no contaba con una mayoría suficiente, el presidente del Gobierno sopesa ahora dejar en papel mojado el pacto con los proetarras para revalorizar las pensiones no contributivas dentro del paquete de medidas anticrisis de la guerra. Todo para no perjudicar electoralmente a su candidato en Andalucía, Juan Espadas. Los socialistas empiezan a considerar un lastre los pactos con los separatistas, tras recibir varios informes y sondeos que apuntan a una pérdida de confianza por parte de los electores por esas alianzas.

Y es que a 12 días para las elecciones andaluzas, las cosas para el PSOE de Espadas y Sánchez no van bien. Y Moncloa está dispuesta a todo, a falta de un año y medio para agotar la legislatura y con una mayoría cada vez más débil, para evitar caer por debajo de los 30 escaños en Andalucía. Eso, tal como ha revelado este martes OKDIARIO, «nos complicaría la vida a todos» ha llegado a verbalizar el jefe del Ejecutivo. Los socialistas trabajan con unos análisis e informes que les indican que la percepción por parte de la ciudadanía de su viraje hacía la radicalidad se debe a los acuerdos alcanzados con Podemos, ERC y Bildu.

La estrategia de Ferraz a día de hoy pasa precisamente por frenar la caída libre de Espadas en todos los sondeos y mantenerse por encima de la barrera psicológica de los 30 representantes. Todo lo que no sea eso, será una catástrofe para los intereses del partido que dirige el jefe del Ejecutivo. Este resultado, indican fuentes socialistas, permitiría forzar a Juanma Moreno a pactar con Vox su investidura. Y a Pedro Sánchez poder acusar al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de autorizar pactos con lo que ellos denominan como la extrema derecha.

Socios

La relación del PSOE con sus socios es cada día más tortuosa. Bildu es una de las únicas formaciones que, a día de hoy, todavía mantiene cierta relación con el Gobierno de coalición. Pero fuentes de la formación vasca, consultadas por este periódico, apuntan este martes que «si vuelve a incumplir su palabra, la confianza quedará muy tocada». Con dieciocho meses por delante, sin apoyos parlamentarios, lo que queda de mandato se le puede hacer muy largo al jefe del Ejecutivo.

Revalorización

Subir un 15% las pensiones no contributivas, de viudedad, orfandad o invalidez, y una garantía para impedir que el nuevo fondo público de pensiones se financie con fondos de la Seguridad Social, a cambio de la abstención de Bildu. Era el acuerdo que alcanzaron el Gobierno y la formación abertzale que debería permitir también la aprobación del decreto de las medidas anticrisis. La cifra del 15% de aumento es superior al Índice de Precios al Consumo (IPC) que se ha situado en el mes de mayo, cifra adelantada por el INE, en el 8,7%. Es la primera vez en la historia que se aprueba una revalorización de pensiones en junio.