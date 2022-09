El PSOE de Pedro Sánchez ha rechazado este martes en el Congreso de los Diputados excluir a Bildu de su política de pactos pese a que los herederos del brazo político de ETA no han condenado expresamente los crímenes de la organización terrorista. Los socialistas se han retratado en la votación de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP que instaba al Gobierno a la adopción de medidas para evitar «actos de violencia política de la izquierda abertzale», así como a condenar la agresión de proetarras al alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma), en las pasadas fiestas de San Fermín.

Uno de los puntos incluidos en esta iniciativa del PP pedía a la Cámara baja que emplazara al Gobierno a «excluir de los pactos y acuerdos políticos promovidos por el Ejecutivo a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de ETA e intentan legitimar su existencia».

Sin embargo, ante ello, el Partido Socialista presentó una enmienda al texto registrado por la diputada del PP y presidenta de los populares de Navarra, Ana Beltrán. En su enmienda, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el PSOE pedía la suspensión de dicho punto sobre los pactos con el partido de Arnaldo Otegi y la inclusión de un nuevo apartado para «apoyar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el cumplimiento de sus funciones y en su trabajo continuo en la prevención de cualquier delito, de acuerdo con la legislación vigente.

El PP no ha aceptado la enmienda del PSOE y la PNL se ha votado en tu términos, siendo rechazada (16 votos a favor frente a 18 en contra) en la Comisión Constitucional por los socialistas y sus socios de la mayoría Frankenstein. La diputada Ana Beltrán ha criticado que este enmienda del partido de Sánchez demuestra que «los socialistas se pliegan a las peticiones de Bildu, como ya hicieron este mismo mes durante el debate de una moción en el Ayuntamiento de Pamplona».

«Los cachorros de Bildu se sienten impunes y protegidos por el Gobierno de Sánchez y por el Ejecutivo de Chivite», ha denunciado Beltrán, reprochando a los socialistas que estén «completamente vendidos, sin principios ni estrategia».

Blanqueamiento

Asimismo, ha recordado que los batasunos «agredieron violentamente al alcalde de Pamplona y a otros miembros de la corporación municipal el pasado 7 de julio durante las fiestas de San Fermín. «Esas agresiones se saldaron con un policía municipal con rotura de tabique nasal, otro con una lesión en el tobillo y otro recibió el impacto de un vaso en la cara», ha precisado.

«Estas agresiones se enmarcan dentro de un proceso para intentar imponer un relato tras el fin del terrorismo de ETA basado en el blanqueamiento de sus crímenes, así como del movimiento social y político que dio cobertura y apoyo a la banda asesina», ha apostillado.