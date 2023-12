El Sánchez que prometió no pactar con Bildu dice ahora que no hará lehendakari al candidato de Otegi

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que no hará lehendakari a Pello Otxandiano, el candidato de Bildu para las elecciones autonómicas vascas de 2024 y próximo a Arnaldo Otegi, en caso de que los bildutarras necesiten el apoyo de los socialistas tras los comicios. Se trata del mismo Sánchez que aseguró que nunca pactaría la formación de Otegi: «Con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 20 veces».

Sánchez intenta de esta forma renegar de sus pactos con Bildu, a pesar de que también fue investido recientemente con los votos de la formación de Otegi. Es más, asegura que los socialistas tienen una «asociación estratégica de presente y futuro» con el PNV, que también votó a favor de su investidura. Así lo ha defendido este martes en una conversación informal con los periodistas en la tradicional recepción navideña en La Moncloa.

El líder del PSOE se pone en modo campaña para las elecciones autonómicas del País Vasco que se celebrarán en los próximos meses. Actualmente en la región gobierna el PNV con los socialistas. Pedro Sánchez niega un posible pacto con el partido de Arnaldo Otegi tras pactar con Bildu presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona para hacer alcalde a Joseba Asirón (Bildu) y así desbancar a Cristina Ibarrola (UPN), que fue la lista más votada en las elecciones.

Sánchez asegura que este pacto es «un acuerdo local» debido a «situación insostenible» en el Ayuntamiento de Pamplona, en el que llevan «varios años sin aprobar presupuestos locales». La semana pasada defendió esta moción de censura por la «parálisis» y el «bloqueo» que, a su juicio, hay en el Consistorio pamplonés desde hace cinco años. También culpó de esta situación a la «incapacidad de UPN» para llevar a cabo «acuerdos con otros partidos». «Tienen que hacérselo mirar», apostilló para rechazar las críticas sobre este acuerdo.

Además, ha negado que el acuerdo en Navarra forme parte del acuerdo de investidura. Insiste en que logró el apoyo de Bildu para ser releegido presidente del Gobierno «sin ninguna contrapartida».

En las elecciones generales del 23J, Bildu (6 diputados) se situó por primera vez por encima del PNV (5) y además las últimas encuestas para las elecciones autonómicas en el País Vasco le sitúan como primera fuerza, disparando las especulaciones sobre una alianza entre PSOE y la formación de Otegi.

«Con Bildu no pactaremos»

Ya quedan lejos las declaraciones de Pedro Sánchez en las que rechazaba cualquier tipo de pacto con Bildu. «Con Bildu no vamos a pactar. Se lo repito. Con Bildu no vamos a pactar», afirmó hace unos años durante una entrevista concedida a Navarra TV.

El dirigente socialista justificaba su rechazo a pactar con el partido de Arnaldo Otegi en que «nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española». «Creo que estoy siendo bastante claro. La defensa de la Constitución española es algo que ha hecho el PSOE, una bandera de identidad», apostilló.

«Perdone, pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez», defendió Sánchez.

El candidato del PSOE

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas vascas, Eneko Andueza, también ha defendido en las últimas semanas que no hará lehendakari a Pello Otxandiano, afín a Arnaldo Otegi. «El PSOE del País Vasco no va a hacer lehendakari al candidato de Bildu», afirmó Andueza. Todo ello en caso de que Bildu necesite el apoyo del PSOE para gobernar en la región tras los comicios autonómicos.

«Vengo diciendo hace mucho tiempo que el PSOE vasco no va a hacer lehendakari al candidato de EH Bildu. Me ratifico en ello y llevaré esta decisión hasta el final. Cambiar el guion es también tener nuevos liderazgos y que el gobierno de Euskadi esté en manos del Partido Socialista, que no pone el acento en lo identitario, que no va a emprender ningún camino hacia la independencia y que va a garantizar que la ciudadanía vasca tenga respuestas a los problemas», añadió.