La celebración del Día de España en la Expo Universal que este miércoles se celebra en Dubái se ha convertido en un acto incómodo para el Gobierno. La presencia del Rey Juan Carlos I en el país anfitrión y las diferentes revelaciones de OKDIARIO sobre las irregularidades en el pabellón español de la Expo, como el gasto o las condiciones de los trabajadores, han provocado que el Ejecutivo quiera exponerse al mínimo en uno de los principales escaparates internacionales. Y eso pasa por limitar y dificultar el acceso a los periodistas a la cobertura del acto.

Amparándose en las normas del emirato, Moncloa ha limitado el número de medios de comunicación que podrán realizar la cobertura de la visita de Pedro Sánchez. La mayoría de estos medios, una decena, han viajado a bordo del avión oficial junto al presidente, los ministros José Manuel Albares y Reyes Maroto, y varios empresarios con intereses en el emirato. Otros, como OKDIARIO, han viajado por su propia cuenta o están representados por sus delegados en el país, para evitar ser excluidos en la elección que ha hecho la Secretaría de Estado de Comunicación.

Ya antes de emprender el viaje, Moncloa evitó que fuese el jefe del Estado, Felipe VI, el que fuese a Dubái en motivo del día de España. Se trata de un compromiso al que normalmente acude el Rey y no el presidente. Pero la elección de Abu Dabi por Juan Carlos I para apartarse del foco mediático tras destapar este periódico toda la fortuna de la que dispone, hizo alertar al Ejecutivo de que no era una buena idea el viaje del actual monarca. Así que decidieron que este sería un viaje de Sánchez.

Aunque esta decisión se tomó hace ya semanas no fue hasta este mismo lunes, 24 horas antes de dar inicio al viaje, cuando la Secretaría de Estado de Comunicación explicó a los medios que han viajado hasta Dubái -alrededor de una decena-, el programa que tendría el presidente en el país. Un total de siete actos, susceptibles de variar a lo largo del día, uno de ellos sin cobertura gráfica por parte de los medios. Se trata de la reunión con el príncipe heredero de Abu Dabi, Mohammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan. De hecho los periodistas no podrán acceder ni a la ciudad de la reunión, por lo que no habrá ni foto ni declaraciones.

Tras finalizar la rueda de prensa en el pabellón de España de la Expo, alrededor de las 3 de la tarde, los periodistas que han viajado con Sánchez desde España serán trasladados al aeropuerto para emprender el viaje de vuelta. El Gobierno, que se encarga de su transporte por la ciudad, impide así que puedan desplazarse hasta Abu Dabi para hacer la cobertura de la reunión con el príncipe heredero Sultan Al-Nahyan. Según informaron fuentes gubernamentales, tras este encuentro ni habrá declaraciones ni tampoco se podrán captar imágenes de las dos autoridades. Está por ver, a día de hoy, si se distribuyen a través de los canales oficiales de La Moncloa.