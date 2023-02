Moncloa ha vuelto a tirar de la agenda de contactos propia para que Pedro Sánchez tenga una foto simpática con la que vender proximidad a la ciudadanía. Aunque todo sea impostura. Ya ocurrió semanas atrás, cuando decidió irse a jugar a petanca con un grupo de jubilados de Torrejón de Ardoz que en realidad eran cargos orgánicos del PSOE. Esta vez para los colaboradores del presidente ha sido más fácil, ya que sólo han tenido que buscar a dos «perceptores» del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pero ocurre que a uno de los que se han grabado amigablemente con Sánchez lo han encontrado en casa de uno de los asesores de la presidencia del Gobierno. El joven Óscar González es hermano del consejero técnico en la dirección adjunta del Gabinete del Presidente y líder de las Juventudes Socialistas de Parla, Cristian González.

El jefe del Ejecutivo se ha grabado un vídeo para colgarse la medalla por subir el Salario Mínimo Interprofesional -medida impulsada principalmente por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, de Unidas Podemos- con un joven supuestamente elegido al azar que es, en realidad, hermano de un asesor de Moncloa. El vídeo en el salón de un supuesto domicilio de Parla, de menos de un minuto de duración, recoge como en un momento dado de la charla informal Sánchez comenta: «O sea, que tú eres de Parla de toda la vida». Tanto es así que su hermano lidera la organización juvenil del PSOE en esa localidad. De esta forma, de nuevo tras el episodio de los jubilados de la petanca, Sánchez hace pasar por ciudadanos anónimos ajenos a personas con vínculos con su partido.

Óscar González se define en redes sociales como «mozo de almacén», un empleo por el que habitualmente se cobra el salario mínimo. Su hermano Cristian es consejero técnico en la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, como figura en sus perfiles profesionales desde hace poco más de un año con un sueldo no inferior a los 50.000 euros. Entre sus funciones está precisamente «labores de consultoría y asesoría» entre las que pueden estar recomendar al presidente campañas de propaganda como la de estos vídeos. Este joven estudió Ciencias Políticas y antes de llegar al Palacio de La Moncloa trabajó dos años como “coordinador administrativo” en una empresa de eventos.

Este encuentro que ha difundido la Secretaría de Estado de Comunicación esta noche a los medios de comunicación, además, no formaba parte de la agenda oficial del presidente para este lunes. De hecho, hoy, Sánchez no tenía nada en su agenda. Por lo que, como viene siendo habitual en las últimas semanas, Moncloa niega otra vez la transparencia que dice defender con actividades públicas sin previo aviso para que los medios de comunicación no puedan acudir a cubrirlas y a hablar con la otra parte de los protagonistas. Una práctica que se está convirtiendo en habitual y cuyo único objetivo es que los periodistas acaben difundiendo el material oficial para vender lo que el Gobierno quiere vender. Haciendo un trabajo que deberían facilitar hacer a los profesionales de los medios de comunicación.