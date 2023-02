Sánchez enviará a Ucrania tanques Leopard más avanzados que los que protegen Ceuta y Melilla

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado orden al Ejército de que inicie la restauración, reparación y mejora de seis carros de combate Leopard 2A4 almacenados en Zaragoza para su posterior envío a Ucrania. Unas tareas que tardarán alrededor de 3 meses «como mínimo», que costarán alrededor de 1,5 millones de euros por unidad y que dejarán a esa media docena de carros en condiciones de operatividad «mucho mejores y técnicamente mejor preparados» que las unidades del mismo modelo que protegen actualmente Ceuta y Melilla.

La OTAN está dispuesta a crear para los ucranianos una fuerza acorazada con la que hacer frente a la más que probable ofensiva rusa de primavera para recuperar el terreno perdido en los últimos meses de 2022. Sin embargo, la Alianza ya ha trasmitido a todos los socios que vayan a aportar carros de combate a esta donación que no le valen de cualquier forma. También Alemania, propietaria de las licencias de exportación del blindado, ha puesto condiciones: las unidades que se envíen no pueden tener carencias técnicas o tecnológicas que les han vulnerables en el campo de batalla.

Según explican fuentes de Defensa a OKDIARIO, las razones que hay detrás de estos requisitos impuestos por la OTAN, además de estratégicos, tiene que ver con cuestiones de imagen: ni la OTAN ni Alemania quieren ver en entredicho la capacidad bélica de sus carros de combate al enfrentarlos contra unidades rusas. Si esa fuerza acorazada fuese rápidamente eliminada por los rusos, supondría un duro golpe para la credibilidad de la Alianza. Y de su material.

«Secreto»

Por ello, la OTAN ha remitido una serie de instrucciones precisas y especificaciones concretas que deben cumplir los Leopard antes de ser enviados a Ucrania. Ingenieros de General Dynamics e Indra ya trabajan en Sevilla en dotar a estos carros de los sistemas requeridos por la Alianza, cuya lista «se ha decretado secreto». Se espera que emplearán alrededor de tres meses en estas tareas y que en cada unidad se invertirá «alrededor de un millón y medio de euros».

Según ha sabido OKDIARIO, el personal que trabaja con estos seis blindados lo hace bajo una acreditación de seguridad de alto nivel, para evitar que cualquier tipo de información caiga en malas manos. Saber qué va a mandar exactamente la OTAN a Ucrania es una información codiciada por la inteligencia rusa.

Uno de los carros Leopard rumbo a Sevilla.

Aunque las fuentes citadas no entran en los detalles técnicos y mejoras que se van a implantar en estos Leopard para hacerlos más letales en los campos de batalla ucranianos, sí admiten que alcanzarán «un nivel superior en todos los aspectos al resto de los Leopard 2A4 que hay en servicio» en el Ejército de Tierra. Incluidos los que se encuentran destinados en dos enclaves tan sensibles y estratégicos como Ceuta y Melilla.

Ceuta y Melilla

Según la organización actual del Ejército de Tierra, el Regimiento de caballería Alcántara 10 de Melilla y el Regimiento de caballería Montesa de Ceuta operan un escuadrón de 16 carros cada uno, aunque no todos ellos se encuentran operativos en estos momentos. Ninguno de ellos, tal y como sostienen las fuentes militares consultadas que conocen detalles de lo requerido por la OTAN para Ucrania, sería capaz de batir a uno de los seis carros que serán enviados a Kiev.

Este detalle no ha pasado desapercibido en el escalafón del Ejército de Tierra, donde ven con ciertos recelos el hecho de que ya no sólo se prescinda de unidades que podrían ser necesarias para la defensa nacional el día de mañana, sino que además se destine una gran cantidad de esfuerzos, dinero y personal a dotar a un tercer país de armas que no está siquiera disponibles para los regimientos de Ceuta y Melilla.

De hecho, tal y como informó OKDIARIO, Moncloa llegó a plantearse enviar a Ucrania algunas unidades de los carros que prestan servicio en las ciudades autónomas. El plan, según los nuevos datos que ha conocido este diario, era hacer prescindir a las unidades militares de Ceuta y Melilla -cada una- de tres carros en situación de reserva. Sin embargo, el Estado Mayor de la Defensa habría desaconsejado al Gobierno esta opción, que en la práctica supondría desguarnecer a ambas ciudades.