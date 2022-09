Para Pedro Sánchez las tres cuestiones que más preocupan a la ciudadanía, a día de hoy, son «la energía, los precios y el empleo». Así lo ha explicado este martes durante su comparecencia en el Senado. Pero de esas tres cosas, en el acto de inicio del curso político en La Moncloa, con 50 ‘ciudadanos anónimos’, sólo se habló de una. Y es que, pese al interés que tienen para los españoles «la energía y los precios», como asegura Sánchez, Moncloa no seleccionó a ningún español preocupado por ambas cuestiones, evitando así que el presidente tuviera que hablar sobre esas cuestiones. De las tres preocupaciones de la ciudadanía, en el acto de este lunes únicamente se habló del empleo para que el presidente pudiera lanzar sus mensajes prefabricados con anterioridad.

El propio portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha admitido este martes que varios altos cargos del PSOE participaron en la jornada organizada por el Gobierno. «Lo importante fueron los temas que se trataron». Esta ha sido su justificación para poner de relieve la importancia del acto celebrado en la sede de la Presidencia y que sustituía a la tradicional conferencia económica que anualmente hacía ante la plana mayor del Ibex y que, tal como reveló OKDIARIO, este año canceló por temor a un plantón de los empresarios. Al citar la energía, los precios y el empleo como las grandes inquietudes de los españoles, Sánchez ha dejado claro en el Senado que ninguno de los cinco españoles seleccionados para hablar con él trataron las cuestiones que más interés tienen para los ciudadanos.

El Gobierno seleccionó a los cincuenta ‘ciudadanos anónimos’ mediante «una selección al azar», según fuentes gubernamentales, «entre los que escribieron una carta al presidente o participaron en el programa ‘Moncloa Abierta’. De tal forma que, antes de su llegada al complejo presidencial, el Ejecutivo sabía a la perfección cuales eran los temas que iban a exponer los cinco elegidos para hablar ante Sánchez. Sorprende, pues, que si el Gobierno considera que los precios y la energía son cuestiones de gran interés para la ciudadanía, no eligiera a ningún español preocupado por estas cuestiones. Al no producirse ninguna intervención en este sentido, Sánchez no tuvo que responder por dos cuestiones que generan mucha inquietud en su gobierno por la incapacidad de dar una respuesta correcta a los problemas que tiene España.

Los cinco ciudadanos elegidos para exponer sus inquietudes y preguntas al jefe del Gobierno, en un acto perfectamente calculado y preparado, hasta el punto de que Sánchez llevaba por escrito las respuestas, hablaron del cambio climático, de la obesidad infantil, de las condiciones de las empleadas del hogar, de las pensiones y de la Igualdad. Temas, todos ellos, que forman parte del discurso ideológico de los dos partidos que forman parte de la coalición y que son el sello del gobierno socialcomunista.