Sánchez coloca a su ex secretario de Comunicación Miguel Ángel Oliver al frente de la Agencia Efe

Pedro Sánchez ya ha encontrado nuevo destino para el que fuera su secretario de Comunicación durante tres años, Miguel Ángel Oliver: le va a colocar al frente de la Agencia Efe. Sustituirá en el cargo a Gabriela Cañas, que ha sido destituida este mismo miércoles. El ex secretario de Estado será así la propuesta que el Ejecutivo llevará al próximo Consejo de Ministros. Oliver fue el encargado de gestionar la comunicación del Gobierno durante la pandemia, cuando los periodistas no podían acudir a la sala de Prensa de Moncloa y era él el encargado de filtrar y guiar las preguntas que se le podían trasladar al Ejecutivo, labor que no estuvo exenta de polémica por sus criterios a la hora de determinar esos turnos.

Oliver, quien antes de ser nombrado secretario de Estado de Comunicación desarrolló su carrera en la Cadena Ser y Mediaset, se convertiría en el decimoquinto presidente de Agencia Efe.

Pedro Sánchez sigue así premiando a su círculo más cercanos con diversos cargos, en el día siguiente al de la confirmación de José Félix Tezanos al frente del CIS. El que fuera jefe de gabinete de Sánchez hasta su llegada a la presidencia, Juanma Serrano, es el presidente de la deficitaria Correos, y Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, es la actual fiscal general del Estado.

Miguel Ángel Oliver llamó en su día «veneno» y «vergüenza periodística» a OKDIARIO por informar este medio del error de protocolo cometido por Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, durante una recepción celebrada en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, criticando el titular escogido: «Pedro Sánchez se cree el jefe del Estado: él y su mujer se colocan en el sitio de los Reyes en el besamanos». El presidente del Gobierno y su esposa hicieron el tradicional saludo a los Reyes, pero se quedaron después junto a los monarcas para seguir saludando a los invitados, como fue el caso de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. La situación obligó a intervenir a los servicios de protocolo de la Casa del Rey, que rápidamente indicaron a Sánchez que continuase hasta el salón donde tenía lugar el cóctel con el resto de invitados.

Efe ha recibido durante los últimos años una partida de 53,9 millones de euros dentro de los Presupuestos Generales del Estado. En 2022, la Agencia Efe perdió 14 millones de euros; en 2021, 9 millones de euros; en 2020, 11,2 millones; en 2019, 8,8; en 2018, 6,1, en 2017 13,17, en 2016 9,8, y en 2015 7 millones de 2015.