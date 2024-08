Sánchez se borra del Consejo de Seguridad Nacional pese a haber vuelto de Lanzarote y delega en Bolaños

Pedro Sánchez no presidirá la reunión del Consejo de Seguridad Nacional de este lunes a las 10:30 horas en el Palacio de La Moncloa pese a que ya regresó el pasado viernes a la capital tras su retiro vacacional en Lanzarote. En su lugar, delegará en Félix Bolaños, que será quien presida el encuentro en esta ocasión. Junto al ministro de la Presidencia y Justicia estarán presentes la vicepresidenta María Jesús Montero; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; la titular de Defensa, Margarita Robles; el responsable de Transportes, Óscar Puente; el ministro de Industria, Jordi Hereu; y el responsable de Economía, Carlos Cuerpo.

Es decir, ni rastro del presidente, a pesar de que el pasado viernes regresó a Madrid tras haber puesto punto y final a sus vacaciones en Lanzarote. Allí permaneció desde el día 12 de agosto en la Residencia Real de La Mareta, y en su último día, el pasado viernes, mantuvo una reunión con el presidente autonómico canario, Fernando Clavijo, que le había venido solicitando un encuentro para tratar la crisis de la inmigración ilegal, una reunión que el dirigente socialista retrasó hasta su último día en las islas.

La estancia canaria fue la segunda parte de las vacaciones de Pedro Sánchez este verano, que previamente se había marchado, junto a su mujer, Begoña Gómez, a Islandia. Por segundo año consecutivo, el jefe del Ejecutivo español optaba por un destino en el extranjero: si el año pasado fue visto en Marrakech, este año optaba por marcharse cerca del círculo polar ártico, rumbo a la capital islandesa, Reikiavik. El pasado 18 de julio, en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada en Reino Unido, Sánchez había mantenido un encuentro con el primer ministro de Islandia, Bjarni Benediktsson, para estrechar los lazos entre ambos países.

La agenda de Pedro Sánchez finalizaba el pasado viernes, tras la reunión en Canarias con Clavijo, y no se le sitúa en ningún lugar para este lunes. A pesar de ello, y pese a que lo habitual es que el presidente esté al frente de las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez no participará este lunes y delegará esa función en su superministro Félix Bolaños. No ha importado que el mundo se encuentre en un escenario particularmente delicado, en plena escalada bélica entre Israel y los terroristas de Hezbolá.

La previsión era que Pedro Sánchez debía volver al trabajo esta semana, una vez finalizado su periplo vacacional, con un horizonte particularmente complicado para él, con la actualidad marcada por la crisis de la inmigración ilegal en la que está sumida España, sin que se vislumbren soluciones ni el Gobierno del PSOE esté siendo capaz de sacar adelante una modificación de la Ley de Extranjería en el Congreso -toda vez que Junts, socio de investidura, se niega a apoyarla-, con la contestación que ha provocado entre los propios barones socialistas las cesiones fiscales del Gobierno a Cataluña para permitir que Salvador Illa sea president y, en otro plano, las imputaciones que pesan sobre el entorno del presidente: la de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Azagra, en concreto.