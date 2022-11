La crisis del Gobierno, forzada por la salida de varios ministros para ser alcaldables, tendrá que esperar. Como ya ocurrió en 2019, cuando Pedro Sánchez decidió mandar a Josep Borrell al Parlamento Europeo, las ministras salientes compatibilizarán sus cargos hasta prácticamente el arranque de la campaña electoral. Todo porque el presidente quiere que «sea la última remodelación» que tenga que efectuar este mandato -será ya la tercera-. Pero en esta ocasión hay un factor añadido: la situación interna que vive Unidas Podemos. «Aconseja esperar a ver si se rompe», según fuentes de su entorno. El presidente aguarda a una posible escisión de las ministras de Podemos -Ione Belarra e Irene Montero- del resto de representantes de su espacio político en el Consejo de Ministros.

Sánchez lleva meses esperando que esa ruptura se produzca. Con el fin, tal como le piden sus barones, de llegar a las urnas de mayo y diciembre del año que viene sin el lastre de Podemos como socios. Esa larga espera es debida a que el líder socialista quiere que sean ellas las que den el paso y abandonen el Ejecutivo. Mientras, Belarra y Montero esperan lo contrario. Ser expulsadas propiciaría su relato.

Tanta es «la paciencia» de Sánchez con las moradas, explican en Moncloa, que incluso ha decidido «aislarse» del ruido provocado por la rebajas de penas y excarcelaciones de abusadores sexuales que está provocando la ley del ‘sólo sí es sí’. Desde Bali, tras participar en el G20, Sánchez evitaba poner el foco sobre su ministra como sí han hecho algunos compañeros de partido. Y también rechazaba hablar de cambios en la norma como hicieron las ministras María Jesús Montero o Margarita Robles. De hecho, explican, ha dado orden a los socialistas de no dar pie a esta posibilidad. Su intención es que la ministra de Igualdad «se queme» con este tema.

Quirúrgica

La voluntad inicial del presidente es que la remodelación del Gobierno que tiene que acometer «sea quirúrgica». Como lo fueron también la provocada por la salida de Pablo Iglesias y Salvador Illa. Eso significa relevar únicamente a los ministros salientes sin grandes cambios más. Pero todo dependerá, recuerdan, «de la decisión que tome Unidas Podemos». Sánchez lleva meses esperando que una ruptura interna del espacio podemita, que cada vez parece más cercana, permita a los socialistas llegar a las elecciones sin el lastre de sus socios. Aunque reconocen que, de cara a las próximas generales, «es importante un buen resultado de este espacio si queremos seguir gobernando».

Maroto

Una de las piezas que obligatoriamente Sánchez tendrá que tocar es la que afecta a la dirección del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El pasado lunes, en un acto en Madrid, la todavía titular de este departamento, Reyes Maroto, anunció su voluntad -forzada- de presentarse a las elecciones municipales para ser la alcaldable del PSOE. Está previsto, según fuentes de su entorno, que el lunes presente su precandidatura y inicie la recogida de avales. Su sustitución, apuntan en el PSM, se tiene que dirimir en la propia federación madrileña «para no perder representación en el Gobierno». Y tras aceptar no presentarse a las primarias, una de las condiciones que le imponía Sánchez para no poner en riesgo la victoria de su candidata, todas las miradas sobre el relevo de Maroto se centran en la concejala Enma López.

Darias

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, también se de por seguro que será baja del Consejo de Ministros en los próximos meses. Aunque no por voluntad propia. Como en el caso de Maroto, a la canaria no le gusta la decisión de tener que dejar el ministerio para concurrir a las elecciones municipales como alcaldable en Las Palmas. Pero no le ha quedado otra que aceptar, según fuentes de su entorno. Las presiones ejercidas por el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, sobre Sánchez para que forzase su salida, han obligado a Darias a hacerse suya una decisión que todavía sigue rechazando. El PSOE gobierna la capital del archipiélago en la actualidad. Pero el actual alcalde, Augusto Hidalgo, manifestó su voluntad de no repetir. A la ministra de Sanidad podría relevarla la actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, como contrapartida a haberle obligado a renunciar a ser alcaldable en la capital española.